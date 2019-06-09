"Поющий ректор" Поплавский вновь собрался баллотироваться в Верховную раду

Михаил Поплавский стал №1 в избирательном списке Аграрной партии.

Известный украинский исполнитель и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский решил вернуться в политику. Артист возглавил избирательный список Аграрной партии. Об этом сообщается на сайте партии.

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Представление кандидатов на выборы в Верховную Раду состоялось в воскресенье, 9 июня. Кроме Поплавского, в список вошли имена еще 178 политиков.

Отметим, что Народный артист Украины впервые баллотировался на выборах в Верховную Раду в 1998 году. Позже он трижды становился народным депутатом IV, VII и VIII созывов.

“Для мене велика честь і відповідальність очолити список Аграрної партії України на виборах до Верховної Ради! Аграрна партія – партія №1 в Україні! Ці вибори – це війна за українську землю, за незалежність України! І ми повинні вийти переможцями! Збережемо село – збережемо Україну! Українці, єднаймося!“, - написал в своем Instagram Михаил Поплавский.

Напомним, ранее стало известно, что невестка Поплавского представит Украину на конкурсе красоты “Миссис Вселенная“.