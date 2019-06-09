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"Поющий ректор" Поплавский вновь собрался баллотироваться в Верховную Раду

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Михаил Поплавский стал №1 в избирательном списке Аграрной партии.
"Поющий ректор" Поплавский вновь собрался баллотироваться в Верховную раду
"Поющий ректор" Поплавский вновь собрался баллотироваться в Верховную раду
instagram.com/poplavskiy_michail

Известный украинский исполнитель и  ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский решил вернуться в политику. Артист возглавил избирательный список Аграрной партии. Об этом сообщается на сайте партии.

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Представление кандидатов на выборы в Верховную Раду состоялось в воскресенье, 9 июня. Кроме Поплавского, в список вошли имена еще 178 политиков.

Отметим, что Народный артист Украины впервые баллотировался на выборах в Верховную Раду в 1998 году. Позже он трижды становился народным депутатом IV, VII и VIII созывов.

“Для мене велика честь і відповідальність очолити список Аграрної партії України на виборах до Верховної Ради! Аграрна партія – партія №1 в Україні! Ці вибори – це війна за українську землю, за незалежність України! І ми повинні вийти переможцями! Збережемо село – збережемо Україну! Українці, єднаймося!“, - написал в своем Instagram Михаил Поплавский.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для мене велика честь і відповідальність очолити список Аграрної партії України на виборах до Верховної Ради! Аграрна партія – партія №1 в Україні! Ці вибори – це війна за українську землю, за незалежність України! І ми повинні вийти переможцями! Збережемо село – збережемо Україну!  Українці, єднаймося! #поплавський #аграрнапартіяукраїни #poplavskiy

Допис, поширений Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Напомним, ранее стало известно, что невестка Поплавского представит Украину на конкурсе красоты “Миссис Вселенная“.

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Теги: Михаил Поплавский
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  10.06.2019, 15:50
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Моя залупа застряла в задней части пылесоса "Ракета"! Да здравствует Путин! Ганьба укропским гавнюкам, блять!
гость  (аноним)  10.06.2019, 15:40
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Этот мерзкий быдло-поц ещё не нажрался? Сдохни, падаль!
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