Дженнифер Лопес умилила сеть дуэтом с собственной дочерью: видео
Знаменитость дала первый концерт в рамках нового тура It's My Party.
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Известная певица и актриса Дженнифер Лопес отыграла свой первый концерт тура It's My Party в преддверии своего 50-летия. На вчерашнем шоу, которое состоялось в Лос-Анджелесе, звезда исполнила песню Limitless вместе со своей 11-летней дочкой Эммой.
Коротким роликом с трогательным моментом Джей Ло поделилась на своей странице Instagram.
Не могу поверить, – подписала видеоролик звездная мама.
Дженнифер Лопес и Эмма надели одинаковые пышные платья и вместе очаровали слушателей своим пением.
Напомним, что ранее жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес признался, что влюбился в нее еще 20 лет назад.
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