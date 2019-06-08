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Дженнифер Лопес умилила сеть дуэтом с собственной дочерью: видео

Комментариев: 2
Знаменитость дала первый концерт в рамках нового тура It's My Party.
Дженнифер Лопес умилила сеть дуэтом с собственной дочерью: видео
Дженнифер Лопес умилила сеть дуэтом с собственной дочерью: видео
instagram.com/theforum/

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Известная певица и актриса Дженнифер Лопес отыграла свой первый концерт тура It's My Party в преддверии своего 50-летия. На вчерашнем шоу, которое состоялось в Лос-Анджелесе, звезда исполнила песню Limitless вместе со своей 11-летней дочкой Эммой.

Коротким роликом с трогательным моментом Джей Ло поделилась на своей странице Instagram. 

Не могу поверить, – подписала видеоролик звездная мама. 

Дженнифер Лопес и Эмма надели одинаковые пышные платья и вместе очаровали слушателей своим пением.

Напомним, что ранее жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес признался, что влюбился в нее еще 20 лет назад.
 

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Теги: Дженнифер Лопес, певица, дочь
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Комментариев (2)
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русский  (аноним)  09.06.2019, 19:58
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русский
Хочу отсосать чёрный болт !
гость  (аноним)  09.06.2019, 19:41
Оценка:  0
гость
Целку Эммы надо застраховать на 100 миллионов долларов!
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