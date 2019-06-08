Дженнифер Лопес умилила сеть дуэтом с собственной дочерью: видео

Знаменитость дала первый концерт в рамках нового тура It's My Party.

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Известная певица и актриса Дженнифер Лопес отыграла свой первый концерт тура It's My Party в преддверии своего 50-летия. На вчерашнем шоу, которое состоялось в Лос-Анджелесе, звезда исполнила песню Limitless вместе со своей 11-летней дочкой Эммой.

Коротким роликом с трогательным моментом Джей Ло поделилась на своей странице Instagram.

Не могу поверить, – подписала видеоролик звездная мама.

Дженнифер Лопес и Эмма надели одинаковые пышные платья и вместе очаровали слушателей своим пением.

Напомним, что ранее жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес признался, что влюбился в нее еще 20 лет назад.

