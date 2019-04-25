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Тодоренко и Топалов готовы ко второму ребенку

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Регина Тодоренко поразила неожиданным признанием.
Тодоренко и Топалов готовы ко второму ребенку
Тодоренко и Топалов готовы ко второму ребенку
instagram.com/reginatodorenko/

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Известная ведущая и певица Регина Тодоренко, которая умилила Сеть видео с полугодовалым сыном, призналась, что хочет еще одного ребенка. Об этом звезда “Орла и Решки“ рассказала в своем недавнем интервью изданию ОК. По словам Регины, она мечтает о большой семье и уже готова к тому, чтобы родить второго малыша.

Мы уже хотим девочку! Я когда вышла из роддома, сразу сказала, что в принципе не против родить еще раз. Просто сам процесс такой долгий! Сначала ты вынашиваешь девять месяцев, потом еще год кормишь. Во многом себя приходится ограничивать – в еде, в путешествиях. Но все равно хочется детей. Много! Мы с Владом целый детский сад завели бы, только волю дай, - поделилась Регина.

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При этом, молодая мама не готова отказываться от работы и готова на все, чтобы совмещать материнство и карьеру.

Для меня работа важна как воздух. Здесь я черпаю много положительных эмоций, которыми потом делюсь со своим сыном. И наоборот: Майкл заряжает меня энергией – хочется сворачивать горы ради него, ради мужа, ради семьи, - пояснила она.

Напомним, что сейчас Регина готовится к пышной свадьбе с Владом Топаловым. Накануне она показала несколько платьев для свадебной церемонии.
 

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов, дети
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