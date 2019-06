Майли Сайрус рассказала о нападении фаната

Американская певица Майли Сайрус стала жертвой собственного фаната. На днях 26-летняя звезда вместе с мужем Лиамом Хемсвортом находилась в Испании, где на нее напал поклонник.

Так, когда знаменитые супруги покидали отель, около выхода собралась толпа фанатов знаменитости. Внезапно один из поклонников схватил Майли Сайрус за волосы, притянул ее к себе, крепко обхватил рукой за шею и поцеловал. Артистке удалось вырваться и она быстро подбежала к мужу, который прикрыл ее собой.

Позднее звезда решила публично прокомментировать нападение. На своей официальной странице в Twitter она разместила видео инцидента и написала, что никто не должен нарушать ее свободу. Сайрус заявила, что ее сексуальный образ не должен провоцировать людей на подобные поступки.

She can be wearing what she wants. She can be a virgin. She can be sleeping with 5 different people.



She can be with her husband. She can be with her girlfriend. She can be naked.



She CAN’T be grabbed without her consent. #DontFuckWithMyFreedom pic.twitter.com/hBDzuflKF1