Майли Сайрус рассказала о нападении фаната

Американская певица Майли Сайрус стала жертвой неожиданной выходки поклонника.

Американская певица Майли Сайрус стала жертвой собственного фаната. На днях 26-летняя звезда вместе с мужем Лиамом Хемсвортом находилась в Испании, где на нее напал поклонник.

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Так, когда знаменитые супруги покидали отель, около выхода собралась толпа фанатов знаменитости. Внезапно один из поклонников схватил Майли Сайрус за волосы, притянул ее к себе, крепко обхватил рукой за шею и поцеловал. Артистке удалось вырваться и она быстро подбежала к мужу, который прикрыл ее собой.

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Позднее звезда решила публично прокомментировать нападение. На своей официальной странице в Twitter она разместила видео инцидента и написала, что никто не должен нарушать ее свободу. Сайрус заявила, что ее сексуальный образ не должен провоцировать людей на подобные поступки.

Она может носить, что хочет. Она может быть девственницей. Она может спать с пятью разными людьми. Она может быть со своим мужем. Она может быть со своей девушкой. Она может быть голой. Ее нельзя хватать без согласия. Не нарушайте мою свободу, - написала артистка.

She can be wearing what she wants. She can be a virgin. She can be sleeping with 5 different people.



She can be with her husband. She can be with her girlfriend. She can be naked.



She CAN’T be grabbed without her consent. #DontFuckWithMyFreedom pic.twitter.com/hBDzuflKF1 — Ashley O (@MileyCyrus) 4 июня 2019 г.

Ранее Майли Сайрус взорвала Сеть пикантными кадрами в черном белье.