Алина Гросу вышла замуж: первые свадебные фото певицы

Украинская певица расписалась с возлюбленным в первый день лета.

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Сегодня, 8 июня, в свой 24-й день рождения певица Алина Гросу шокировала поклонников неожиданной новостью. Дело в том, что артистка вышла замуж. По словам Алины, важное событие в ее жизни произошло еще 1 июня, когда они с любимым расписались в одном из московских ЗАГСов. Сама свадьба состоится чуть позже в Италии.

На своей странице в Instagram Алина опубликовала несколько романтических фото с росписи. На них певица в свадебном платье позирует с уже законным мужем на террасе с красивым видом на город. На одном из кадров влюбленные слились в страстном поцелуе.

С днем рождения меня! Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой. Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее к моему дню рождения!)) теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно!!!))) в нем есть много-много любви..так как родных людей/членов семьи у меня стало в два раза больше. Свадьба еще будет, а вот роспись уже была (1 июня) чтоб точно запомнить и поздравлять друг друга каждый год с этим событием!)) Ну а сегодня мой праздник, пойду подниму бокал за то, чтоб этот год был еще лучше))) за то, чтоб и вы были счастливы, любимы и влюблены!!!“, - написала Алина.

Подписчики Гросу засыпали свою любимицу поздравлениями со свадьбой и с днем рождения. “С Днём Рождения и Поздравляю с бракосочетанием“, “Алінка, красуня !!!! Вітаємо з Днем народження“, “С днём рожденияяяяя! Счастья вам вместе“,“Искренне поздравляю Вас!!! Не угасающей любви на долгие годы“, - пишут фолловеры в комментариях.

Напомним, что накануне свадьбы Алина Гросу призналась, что раздражает ее жениха.