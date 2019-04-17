MARUV призналась, что посещает психотерапевта

Скандально известная певица рассказала, что заставляет ее обращаться к специалисту.

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Известная украинская певица MARUV, которая показала яркие кадры с концерта, стала гостьей шоу "Слава+", где призналась, что время от времени посещает психотерапевта. Ведущему Славе Демину артистка рассказала, что ходит к врачу не одна, а со своим мужем Александром Корсуном.

Мы с ним очень сознательные люди, мы ходим к психотерапевту. Мы часто занимаемся самоанализом и я, в принципе, люблю развиваться. Нумерология, астрология и психотерапия - это обо мне, - поделилась певица.

Звезда добавила, что общим проблемам, которые возникают в процессе семейной жизни, они с Александром также находят решения у психотерапевта. Чаще всего это те случаи, когда они не могут прийти к компромиссу.

Напомним, что ранее MARUV в леопардовом платье похвасталась длинными ногами.