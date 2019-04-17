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MARUV призналась, что посещает психотерапевта

Комментариев: 3
Скандально известная певица рассказала, что заставляет ее обращаться к специалисту.
MARUV призналась, что посещает психотерапевта
MARUV призналась, что посещает психотерапевта
instagram.com/maruvofficial/

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Известная украинская певица MARUV, которая показала яркие кадры с концерта, стала гостьей шоу "Слава+", где призналась, что время от времени посещает психотерапевта. Ведущему Славе Демину артистка рассказала, что ходит к врачу не одна, а со своим мужем Александром Корсуном.

Мы с ним очень сознательные люди, мы ходим к психотерапевту. Мы часто занимаемся самоанализом и я, в принципе, люблю развиваться. Нумерология, астрология и психотерапия - это обо мне, - поделилась певица.

Звезда добавила, что общим проблемам, которые возникают в процессе семейной жизни, они с Александром также находят решения у психотерапевта. Чаще всего это те случаи, когда они не могут прийти к компромиссу.

Напомним, что ранее MARUV в леопардовом платье похвасталась длинными ногами.

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Теги: MARUV, певица
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Комментариев (3)
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ВАТА_FUCK    08.06.2019, 10:49
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Нах расию, кто против? И будет ей упспех.
гость  (аноним)  08.06.2019, 10:32
Оценка:  -1
гость
скакуны шароварники из за вашего майдавоньского отношения ко всем положительным и правильным людям певцам и артистам приходится ходить к психиатру. выбросаете ущербные говно на вентилятор наслаждаясь своей же вонью.смерть скакунам имбицилам угробившим страну.
ВАТА_FUCK    08.06.2019, 10:47
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Оч "положительная" ШМАРА!
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