Мечта исполнилась: Тина Кароль и Лида Таран подарили Супермобиль детям в Охматдете

Тина Кароль и Лидия Таран презентовали единственный в мире электрокар Супергероев.

Ко Дню защиты детей в национальной больнице ОХМАТДЕТ в Киеве певица Тина Кароль и куратор благотворительного проекта Здійсни мрію Лидия Таран и целый десант волшебников исполнили мечту 4-летнего онкобольного Романа Навроцкого и всех-всех маленьких пациентов.

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Мальчику представили реальный электрокар - Супермобиль, точь-в точь как он изобразил на своем рисунке - красный со спортивными формами и оригианльной желтой звездой, а еще - мини-версию этой машины, которую Рома увез домой и будет ездить на ней по улицам.

Посмотреть на необычную машину и исполнение мечты пришли многие дети с родителями, медработниками из всех корпусов Охматдета.

Тина Кароль и Лида Таран подарили Супермобиль детям в Охматдете пресс-служба

Тину Кароль тронула мечта Ромы, и она не смогла ее пропустить:

“Мечта Ромы помогла тысячам маленьким пациентам ОХМАТДЕТА! Этот супермобиль - настоящий просторный экологический электрокар. Он будет возить деток по важным делам на уроки в Школу Супергероев, на процедуры, лечение, встречи. А еще он обладает магической силой, дарит радость, улыбки и вдохновляет поправляться быстрее. Мы верим, что все дети, которые будут кататься в Волшебном автомобили найдут свою мечту и станут счастливее и скорее поправятся“.

В течение двух месяцев тысячи взрослых и детей делали все возможное, чтобы оживить рисунок мальчика и создать настоящий Супермобиль по эскизу Романа. Чтобы собрать необходимую сумму на приобретение машины к осуществлению мечты присоединились инвесторы сети ресторанов Pesto Cafe - Дмитрий Погребицкий и Сергей Алексеенко. Они запустили в своих ресторанах благотворительную акцию, и в апреле, мае этого года 5 гривен с каждой пиццы и все деньги от покупки акционных наклеек шли на осуществление мечты.

Рисунок Ромы пресс-служба

Благодаря этому удалось собрать необходимую сумму - около 470 000 гривен. Акцию поддерживали и звезды 1+1 медиа, которые рассказывали про Рому и проводили Уроки мечты в кафе по субботам. Это и Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Неля Шовкопляс, Саша Лобода, Игорь Цыганик, а также известная блогер и певица Jerry Heil, певец Никита Ломакин, пианист Евгений Хмара и другие.

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За кулисами остался большой процесс перевоплощения и тюнинга желтого электрического минивэна французского автомобильного бренда, который стал красным супермобилем новой украинской марки - с логотипом авторской звезды Ромы. Над этим работала целая команда декораторов и автомехаников.

Когда Рома впервые увидел Супермобиль - свой рисунок, который ожил - не мог сдержать эмоции - бегал вокруг него и изо всех сил кричал “моя красная машинка“! В свой первый рейс вместе с маленьким мечтателем и его кумиром - Тиной Кароль автомобиль отправился в сопровождении полицейской машины с сиренами

А когда Рома увидел собственную мини версию автомобиля - проехал в нем десяток кругов вокруг больничных корпусов. Это авто мальчик забрал с собой.

Тина Кароль и Лида Таран подарили Супермобиль детям в Охматдете пресс-служба

Оно - один в один - как на рисунке. Для серьезности момента, - полицейские вручили мальчику символическое водительское удостоверение на память. Теперь он - настоящий автомобилист.

Мама Ромы, Елена, в восторге. После больничных будней ее сын светится от счастья:

“Вы только посмотрите. Он из машины не слезает вообще. Таким счастливым я его уже давно не видела! Он улыбается!“

Свою мечту Рома нарисовал для арт-марафона #моядитячамрія осенью во Львове, когда там проходил лечение от рака крови. Тогда к нему пришла команда проекта Здійсни мрію и арт-фея Аня Ломакина.

Тина Кароль и Лида Таран подарили Супермобиль детям в Охматдете пресс-служба

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Национальная больница Охматдет, где находятся дети со всей Украины, уже десятки лет ждала комфортный автомобиль для организации необходимых переездов детей, в частности, оборудованный для перевозки детей на инвалидных колясках. Особенно в непогоду и в холодное время эта проблема остро ощущалась. И никто так и не мог помочь - приобрести или подарить машину…

Но мечта Ромы сделала невозможное возможны всего за два месяца, объединив вместе с командой благотворительного фонда Ты не один 1 + 1 медиа многих добрых людей вокруг этой важной цели!

Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал, как работает благотворительный фонд #ЧашкаКофе.