Дмитрий Комаров рассказал, как работает благотворительный фонд #ЧашкаКофе

Звезда проекта "Мир наизнанку"собирает огромные суммы на помощь тяжелобольным детям.

Известный путешественник не представляет своего проекта “Мир наизнанку“ без благотворительного фонда #ЧашкаКофе. В рамках него уже собрано более 32 миллионов гривен и спасено 25 детских жизней.

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Дмитрий Комаров уверен - популярность нужно использовать во благо. Он собирает огромные суммы на помощь тяжелобольным деткам через свои соц сети, притом “костяк“ составляют взносы по 20-50 гривен.

“Многие звезды нам перечисляют анонимно, такое бывало, когда кто-то говорит: “Я не хочу светиться“. Бывали депутаты, которые нам передавали некоторые суммы — иногда даже 2-5 тысяч долларов. Однажды женщина подошла в кафе и дала мне 500 евро со словами: «Я знаю, чем вы занимаетесь, и хочу помочь“. Но в среднем люди переводят по 20-50 гривен на карту родителей ребенка. Не стоит стыдиться переводить и совсем маленькие суммы - даже 1 гривна может помочь. С миру по нитке“, - говорит Комаров.

Дмитрий Комаров с Надей Дорофеевой и подопечным фонда Вовою Кругликом пресс-служба

Дмитрий отметил, что деньги от пожертвований напрямую перечисляются родителям, а ведущий выступает гарантом того, что они пойдут по назначению:

“Мы не касаемся денег. Для того, чтобы люди понимали, что исключены какие-либо махинации. Сбор идет на карточку родителей. Когда проводится операция, и есть остаток средств, то он переводится этими родителями на карточку других родителей, которые стоят в очереди. У нас очень большая очередь. Я являюсь гарантом в данном случае. Если я появляюсь с ребенком, то это означает, что история проверенная. И я своей репутацией ручаюсь за то, что это действительно правдивый случай и средства пойдут по направлению“.

По словам Дмитрия, в #ЧашкеКофе люди работают на волонтерских засадах, поэтому все собранные суммы полностью идут на ребенка.

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Ведущий рассказал, что большую помощь оказывает компания Bookimed - партнер, который взял на себя бесплатное медицинское сопровождение проекта #ЧашкаКофе. Врачи не только консультируют подопечных фонда, но и помогают найти самые выгодные варианты лечения за границей.

“Сильно работу команды изменили профессиональные врачи, которые на волонтерских началах подключились к проекту. Bookimed организовывает под ключ лечение в любой стране мира. Там работает больше ста врачей, они знакомы и постоянно работают с сотнями клиник в десятках стран. Так вот для #ЧашкиКофе они, во-первых, выделили круглосуточного врача-консультанта. Он проверяет абсолютно все заявки и документы, которые приходят в фонд, или просто бесплатно консультирует родителей больных деток. Дальше ищется самая эффективная, дешевая и лучшая клиника в мире для каждого конкретного случая. Bookimed не берет свой процент за организацию лечения с пациентов #ЧашкиКофе. Более того – старается отправлять малышей в партнерские клиники, которые предоставляют лечение или с большой скидкой, или вообще по оптовой цене, либо могут какие-то препараты или услуги организовать вообще бесплатно. Главная задача – спасти жизнь ребенка и максимально экономно расходовать собранные людьми средства. Уже удавалось абсолютно бесплатно привозить в Украину светил европейской медицины, которые консультировали и осматривали пациентов #ЧашкаКофе“, — рассказал Дмитрий.

Дмитрий Комаров и Андре Тан пресс-служба

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К проекту Дмитрия Комарова присоединились певица Надя Дорофеева, а вместе с Андре Таном недавно была разработана сумка-шоппер, все деньги от которой пойдут на #ЧашкуКофе. Это уже второе подобное сотрудничество с известным дизайнером: год назад Андре Тан и Дмитрий Комарова создали благотворительную игрушку - глобус.

Напомним, ранее мы писали, как дети ведущих “1+1“ закончили учебный год.