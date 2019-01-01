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"Vislovo": группа "Время и Стекло" презентовала новый зажигательный трек

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Слушай музыкальную новинку от "Время и Стекло".
"Vislovo": группа "Время и Стекло" презентовала новый зажигательный трек
"Vislovo": группа "Время и Стекло" презентовала новый зажигательный трек
instagram.com/vremyaisteklo

Популярная украинская группа “Время и Стекло“ выпустила новую композицию под названием “Vislovo“. Презентация свежего трека состоялась 7 июня на официальном Youtube-канале коллектива.

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Хит вошел в новый одноименный альбом группы. Отметим, что такое же название получило и будущее шоу “Время и Стекла“, которое впервые состоится 5 октября во Дворце Спорта.

Музыку к песне написали Алексей Потапенко и Алексей Завгородний. Автором текста выступил Алексей Потапенко. Аранжировкой занимались Антон Крайнов и Алексей Завгородний.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала эффектный кадр в купальнике/

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Теги: Время и Стекло
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Источник: Ivona.bigmir.net

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