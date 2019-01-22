Макс Корж соберет стадион в Киеве
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Чуть больше недели осталось до концерта Макса Коржа в Киеве. Уже 20 июня музыкант соберет 40-тысячный стадион “Динамо“. Как заявили организаторы, билетов в продаже осталось меньше пяти сотен. Поэтому поторопитесь, шансов стать частью самого громкого летнего движа осталось совсем немного.
Не так давно Макс выпустил свежий клип на новый трек “Контрольный“. Видео построено на зарисовках из тура музыканта по США и Европе.
Помимо этого, музыкант готовится к стадионным концертам в Киеве и Минске. Где прозвучат только самые громкие хиты и новые песни.
Украина, вы действительно подумали, что это эпичное лето мы сможем провести без вас? Просто исключено!
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Поклонники беспрестанно оставляют комментарии под постом артиста.
“Это будет лучшее начало лета“
“Еду специально в Киев ради тебя“
“Жду, братик“
“Ох, чувствую будет жарко“
Киев с нетерпением ждет этот концерт! Отвести душу, сорвать голос на любимых треках и запомнить это лето на всю жизнь. 20 июня на стадионе “Динамо“ встречаем вместе малиновый закат!
Ранее мы писали, что в Одессе пройдет фестиваль гигантских китайских фонарей.
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