В Киеве выступит популярный белорусский певец и автор песен.

Макс Корж соберет стадион в Киеве пресс-служба

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Чуть больше недели осталось до концерта Макса Коржа в Киеве. Уже 20 июня музыкант соберет 40-тысячный стадион “Динамо“. Как заявили организаторы, билетов в продаже осталось меньше пяти сотен. Поэтому поторопитесь, шансов стать частью самого громкого летнего движа осталось совсем немного.

пресс-служба

Не так давно Макс выпустил свежий клип на новый трек “Контрольный“. Видео построено на зарисовках из тура музыканта по США и Европе.

Помимо этого, музыкант готовится к стадионным концертам в Киеве и Минске. Где прозвучат только самые громкие хиты и новые песни.

пресс-служба

Украина, вы действительно подумали, что это эпичное лето мы сможем провести без вас? Просто исключено!

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Поклонники беспрестанно оставляют комментарии под постом артиста.

“Это будет лучшее начало лета“

“Еду специально в Киев ради тебя“

“Жду, братик“

“Ох, чувствую будет жарко“

Киев с нетерпением ждет этот концерт! Отвести душу, сорвать голос на любимых треках и запомнить это лето на всю жизнь. 20 июня на стадионе “Динамо“ встречаем вместе малиновый закат!

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