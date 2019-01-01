Комитет "Мисс Украина" пригласил Меланию Трамп на финал конкурса

Сегодня национальный комитет конкурса красоты “Мисс Украина“ сделал сенсационное заявление и объявил о том, что гостьей нынешнего финала может стать первая леди США Мелания Трамп.

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На официальном ресурсе “Мисс Украина“ появилось видео, в котором директор конкурса Виктория Киосе отправляет письмо в Белый Дом и аргументирует такое решение комитета.

“Від імені Національного комітету “Міс Україна“ засвідчуємо Вам свою повагу та звертаємося до Вас з наступним. - Ідеться в листі, - “Міс Україна“ - це національний конкурс краси, створений у 1991 році. З першого дня існування конкурсу ми вважаємо своєю місією просування сили краси, яка здатна змінити світ на краще. Метою наших ініціатив виступає привернення уваги до комплексу соціальних питань, таких як відсутність у дітей доступу до якісної освіти, доступ усіх верств населення до товарів першої необхідності, права жінок, свобода слова та вибору, а також багато іншого, з чим українському суспільству довелося зіткнутися з часів здобуття незалежності в 1991 році.

У зв'язку з тим, що наш конкурс є загальнонаціональним і ми завжди привертаємо увагу засобів масової інформації та видатних діячів країни не тільки в сфері розваг, а й новинних ресурсів, політики, міжнародних організацій та дипломатичних місій, ми вважаємо своїм обов'язком піднімати ці питання в суспільстві і приділяти їм особливу увагу.

Весь світ захоплюється Вашою красою, в захваті від Вашої активної позиції щодо підтримки жінок, а також Вашої участі у благодійних та соціальних проектах, що здатні змінити життя мільйонів людей на всій планеті. Головним слоганом проекту “Міс Україна“ є “краса з метою“, тому що ми впевнені, що саме краса в поєднанні з благими та суспільно корисними цілями може врятувати світ, а краса перших осіб планети здатна не тільки врятувати світ, але й відкрити двері для будь-яких сердець.“