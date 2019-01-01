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Ален Делон посвятил песню таинственной возлюбленной - видео

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83-летний актер Ален Делон записал романтическую композицию "Я люблю только тебя".
Ален Делон посвятил песню таинственной возлюбленной - видео
Ален Делон посвятил песню таинственной возлюбленной - видео
Getty Images

Известный французский актер, секс-символ 80-х Ален Делон представил новую композицию “Je n'aime que toi“, что в переводе на русский “Я люблю только тебя“.

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Видео было опубликовано на YouTube-канале Delon Paris. Отметим, что на этом же канале появилось несколько роликов с субтитрами на разных языках.

Автором текста выступила французская поэтесса Джулия Пари, а музыку написал канадский композитор Год Аллисон.

Напомним, ранее Ален Делон оказался в центре скандала на Каннском кинофестивале. Звезду обвинили в “сексизме, расизме и гомофобии“.

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Теги: Ален Делон
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Источник: Ivona.bigmir.net

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