Ален Делон посвятил песню таинственной возлюбленной - видео

83-летний актер Ален Делон записал романтическую композицию "Я люблю только тебя".

Известный французский актер, секс-символ 80-х Ален Делон представил новую композицию “Je n'aime que toi“, что в переводе на русский “Я люблю только тебя“.

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Видео было опубликовано на YouTube-канале Delon Paris. Отметим, что на этом же канале появилось несколько роликов с субтитрами на разных языках.

Автором текста выступила французская поэтесса Джулия Пари, а музыку написал канадский композитор Год Аллисон.

Напомним, ранее Ален Делон оказался в центре скандала на Каннском кинофестивале. Звезду обвинили в “сексизме, расизме и гомофобии“.