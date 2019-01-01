"Мисс Украина 2019": названа вторая десятка претенденток на участие в конкурсе

Мулатка, украинская фотомодель из Индии, кулинар и IT-специалист из США попали во второю десятку претенденток на титул "Мисс Украина".

На прошлой неделе немалый ажиотаж среди публики вызвали фото первой десятки претенденток на участие в финале конкурса “Мисс Украина“. Сегодня же, как и было ранее указано в официальном релизе, национальный комитет “Мисс Украина“ объявил вторую десятку претенденток на звание самой красивой девушки страны.

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Как только эта новость появилась на официальных страницах конкурса в социальных сетях - она набрала рекордное количество лайков и комментариев. Причиной тому послужило наличие не только ярких внешних данных у всех участниц второй десятки, а также интересных фактов в их биографии. Учитывая сложившуюся ситуацию и дабы предотвратить развитие подобных дискуссий на будущее национальный комитет “Мисс Украина“ официально заявляет, что правила конкурса для всех одинаковы, независимо от цвета кожи, вероисповедания, религиозных и политических взглядов любая девушка, подходящая под главные критерии конкурса, а также имея гражданство Украины может претендовать на участие в конкурсе “Мисс Украина“.

Следующие десять претенденток на участие в финале “Мисс Украина“ будут объявлены ровно через неделю, а именно 11 июня. А пока вашему вниманию вторые десять претенденток на главную корону страны:

САМАНТА АЛАМС, 22 года, рост 173 см. Киев

Папа Саманты американец, мама – украинка. Всю жизнь девушка живет в Киеве, закончила КиМУ по специальности “Ландшафтный дизайнер“. В свободное время любит вырезать по дереву, заниматься спортом и путешествовать.

1.Саманта Аламс пресс-служба

ВАЛЕРИЯ КУЧЕРЕНКО, 23 года, рост 169 см. Балта

С детства профессионально занималась танцами, но в 15 лет попробовала себя в качестве модели и теперь активно развивается в этом направлении, Валерия – лицо известных брендов, успешная фотомодель. 35,7 тыс. подписчиков в инстаграмме.

2. Валерия Кучеренко пресс-служба

ЛЮДМИЛА МИЛЕВСКАЯ, 23 года, рост 170 см. Бердичев

С 18 лет Людмила живет и работает в Индии. Фотомодель, актриса, имеет опыт съемок в Индийском кино. Как хобби, увлекается визажом, ведет активный образ жизни.

3.Людмила Милевская пресс-служба

СОФИЯ СРИБНА, 22 года, рост 170 см. Киев

Учится на факультете международных отношений и бизнеса в University of Vienna. Софию можно назвать полиглотом, девушка свободно владеет: английским, немецким, украинским и русским языками, а также чеченским на разговорном уровне. Была одним из волонтеров Charity Market в Киеве, где команде удалось собрать почти 2 миллиона грн.

4. София Срибна пресс-служба

МАРИНА СОТНИК, 18 лет, рост 170 см. Винница

“Мисс Винница 2019“, занимается моделингом. Хобби - игра на фортепиано. Марина мечтаю получить еще один титул и стать “Мисс Мира 2019“. Девушка верит, что, если ты можешь что-то представить - ты сможешь этого добиться.

5.Марина Сотник пресс-служба

ИННА МАГАС, 17 лет, рост 172 см. Ужгород

Натуральная блондинка, модель. В свободное время девушка любит читать, рисовать, писать стихи и прозу. Инна уже опубликовала две свои книги в стиле фэнтези. Сейчас Инна пишет третью книгу и готовится к поступлению в высшее учебное заведение заграницу.

6.Инна Магас пресс-служба

ЮЛИЯ МОСЕЙКО, 21 год, рост 174 см. Тернополь

1 Вице-мисс Тернополь. Все жизненные моменты Юлия воспринимает с позитивом и обворожительной улыбкой. Живет по принципу Коко Шанель: «Уход за собой должен начинаться с сердца, в противном случае ни одна косметика не поможет».

7.Юлия Мосейко пресс-служба

АЛЕНА РУДЕНКО, 22 года, рост 168 см. Киев

Еще в прошлом году Алена приходила на кастинг «Мисс Украина», но ей не хватило уверенности в себе, как утверждает сама Алена, в этот раз она пришла за победой. Девушка ведет здоровый образ жизни, любит путешествия и мечтает, благодаря конкурсу, воплотить в жизнь свой благотворительный проект.

8.Алена Руденко пресс-служба

АНАСТСИЯ РОМАНЕНКО, 24 года, рост 174 см. Киев

Закончила кулинарную академию Эктора Браво, кулинарные курсы Алана Дюкана в Париже. Имеет 2 высших образования. Помимо учебы, Анастасия - дизайнер одежды, основатель интернет-платформы для украинских брендов.

9.Анастасия Романенко пресс-служба

АНАСТАСИЯ СТЕЦЕНКО, 20 лет, рост 169 см. Донецк

Студентка КИМО, девушка учится на факультете международных экономических отношений, в школе училась в Америке, в Майами. Сейчас Анастасия работает в IT-компании, в центре Киева.

10.Анастасия Стеценко пресс-служба

Напомним, ранее дисквалифицированная “Мисс Украина” Вероника Дидусенко рассказала о предстоящей свадьбе.