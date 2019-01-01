Вика из "НеАнгелов" рассказала, как они со Славой гасят конфликты

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Виктория Смиюха - участница группы “НеАнгелы“, не скрывает, что имеет конфликты со своей партнершей по коллективу Славой Каминской. О том, как гасят конфликты и бывшем соседстве, рассказала в передаче “Зірковий шлях“ на канале “Украина“.

“Мы даже жили в первые моменты с ней, потому что у меня в какой-то момент квартиры не стало, потому что я ушла от бывшего продюсера, и мне надо было все поменять. Мне Слава помогала в плане жилья, мы с ней 2 недели жили вместе, тогда узнали друг друга больше. Нам было интересно вместе, потому что, то чего ей хотелось, того и мне, мы могли это обсудить, могли друг другу помочь“, - делится Виктория на канале “Украина“.

Но те беззаботные времена Вика вспоминает с улыбкой. Ведь сейчас отношения обеих певиц сугубо деловые. Обе не раз позволяли себе ругаться прямо на камеры.

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Конфликты со Славой ни для кого не секрет, о причине, почему ссорятся, и как сглаживают конфликты, Виктория рассказала следующее:

“Не хочу говорить, что Слава была не права, потому что во всех конфликтах виноваты оба. Это как в любой паре, мне кажется, супружеской. Потому что всегда есть какие-то непонимания. Главное уступать, безусловно, главное - быть мудрее“, - убеждает Виктория и добавляет, что полуторагодовалый перерыв в творчестве их дуэта пошел обеим только на пользу. У каждой было время заняться личными делами. И многое переосмыслить.

“Потому, что у нас был спокойный период, когда мы были сосредоточены на своих каких-то жизненных моментах“, - говорит Виктория.

"НеАнгелы" пресс-служба

Кстати, Слава ранее на вопрос “Зіркового шляху“ смогла бы приревновать Викторию к своему супругу, Эдгару, ответила следующее:

“Боже упаси. Вику? К Эдгару? Нет. Я вам скажу, как бы мы с ней не ссорились, но Вика - это порядочный человек. У нее есть свои принципы и чужой мужчина, не мой мужчина - это один из ее принципов“, - говорит Слава на канале “Украина“.

Напомним, ранее Вика и Слава вспомнили, в чем пришли на свой выпускной.