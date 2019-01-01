Дискотеки допоздна и первые поцелуи: звезды вспомнили свой отдых в летних лагерях

Украинские знаменитости признались, чем им запомнились летние лагеря.

Первая любовь, бессонные ночи и полная свобода от родителей. Для кого-то летний лагерь становится приятным воспоминанием на всю жизнь, но бывает и наоборот. Кто из украинских звезд вспоминает лето в лагере из-за первого поцелуя, а кто – из-за “тюремной“ пищи? Журналисты программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ расспросили селебрити, чем им запомнились летние лагеря.

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Лидер группы “Вопли Видоплясова“ Олег Скрипка вспоминает время в детском лагере с улыбкой. Певец в своем отряде был далеко не последним человеком.

“Я был активным в лагере. И меня выбрали, как это тогда называлось, командиром пионерской дружины. Я принимал парады, линейки и тому подобное. На мой вызов выносили флаги, барабаны, горны. Я был там главным!“ – рассказал Олег Скрипка в программе “Ранок з Україною“.

А солистка группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха в лагере была настоящей королевой красоты. Но больше всего ей запомнились дискотеки.

“Это было то место, где я себя раскрывала на все 100 процентов. Я участвовала в конкурсах красоты и несколько лет побеждала. А самое главное – в лагере можно было танцевать до 9 вечера!“ – вспоминает Вика из группы “НеАнгелы“.

Виктория Смеюха пресс-служба

Певец KISHE также обожал лагерные дискотеки, но вовсе не из-танцев:

“Дискотеки, футбол... девушки. Девушки, девушки, девушки! Меня оттуда невозможно было забрать! Я провел 3 смены и каждый год просился в один и тот же лагерь“.

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В лагерь “просился“ и Артем Пивоваров. Ведь именно там произошел его первый поцелуй. Певец признался, что был тогда только в 5-м классе. Но с того момента летний лагерь стал любимым местом отдыха.

“Родителей рядом не было. Первое лето, когда ты мог делать все, что тебе заблагорассудится. И мы, как и все нормальные ребята, мазали пастой своих друзей в соседней комнате, а одного замотали в простыню и вынесли на улицу“, – делится воспоминаниями Артем Пивоваров.

На всю жизнь отдых в летнем лагере “запомнился“ и Иракли Макацария:

“Меня тогда пчела укусила в ухо. В общем, очень “приятные воспоминания“.

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Певица Sonya Key была в двух лагерях. И если в первом ей категорически не понравилось, то отдых во втором запомнился надолго.

“В первом лагере еда была, как в тюрьме. А от второго остались эмоции, которые не передать словами. Было очень много походов, много классных, талантливых, смешных товарищей. И это по-детски было очень круто“, – рассказала Sonya Key.

Напомним, ранее украинские знаменитости вспомнили, в чем пришли на свой выпускной.