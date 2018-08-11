Matisse & Sadko, Claptone, Elderbrook, Tube & Berger и Reinier Zonneveld – хедлайнеры самой пышной вечеринки лета.

10 причин пойти на "Белые Ночи. Versailles" пресс-служба

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14-15 июня Арт-завод Платформа принимает первые тематические «Белые Ночи. Versailles». Что это значит? А значит это то, что теперь на каждом фестивале мы пробуем новые образы, атмосферу и музыку. Так, первой темой стал Версаль и нас ждет много красоты о который мы расскажем вам ниже:

1. Иностранные гости

В этом году хедлайнеров стало еще больше. Это целый квинтет из разнообразных направлений и атмосфер. Matisse & Sadko, Elderbrook, Tube & Berger, Reinier Zonneveld и конечно-же Claptone, выступающий в венецианской маске с длинным клювом.

2. Локальные артисты

“Белые Ночи“ одни из немногих дают дорогу локальным артистам предоставляя им 5 сцен. В этом году это будет мощный толчок, ведь сразу 120 музыкантов смогут показать, что ничем не хуже мировых звезд.

3. Коктейли

Большинство фестивалей не заморачиваются по поводу коктейлей и льют быструю клубную классику. Но эта история абсолютно не о Версале. Тут нас ждет Маргарита на соке кактуса, цитрусово-вишневые крепыши, малиновые Апероли и еще более сотни авторских разработок на аллее баров. К слову, первым 100 посетителям фестиваля, которые придут в костюмах, организаторы подарят коктейли.

4. Встреча с участниками “Топ-модель по-украински“

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В специальной зоне фестиваля можно будет лично встретиться с участниками известного шоу «Топ-модель по-украински» Ясей Крутовой, Дмитрием Топоринским, Анной Троян, Максимом Осадчуком и Егором Степаненко. Вы сможете не только познакомиться со звездами, узнать все подробности и сложности проекта, а и пообщаться, взять автограф и сфотографироваться.

5. ЗD mapping

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Как нам сказали, можно забыть весь меппинг, который вы видели ранее, так как в этот раз будут совсем другие масштабы и сюжеты. Не хотим лишний раз перегревать ваши ожидания, но все же будет очень красиво.

6. Шоу короля и королевы

Тут мы вам не расскажем всех деталей, но знаем, что кроме шоу короля и королевы будут танцевальные перформенсы в просто невероятных костюмах версальской тематики.

7. Бьюти зона

Классическая зона фестиваля в этот раз станет больше. Организаторы услышали просьбы всех девочек добавить мощностей для создания красоты.

8. Фотозоны

Теперь будут не просто красивыми и яркими, но и с темой фестиваля. Так что, можно будет почувствовать себя томной дамой или вполне себе знатным месье.

9. Зона Fast Married

Одна из любимейших зон фестиваля. Действительно очень уютное, атмосферное и необычное место. Если вы хотите весело провести время в паре и порепетировать свою свадьбу – вам точно сюда.

10. Бесплатно в День Рождения

Как оказалось далеко не все знают, что на все «Белые Ночи» именинникам вход бесплатный. Главное иметь при себе паспорт с датой рождения в день фестиваля, быть старше 18 и все, добро пожаловать!

Напоминаем: невероятное действо состоится уже совсем скоро 14 и 15 июня

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