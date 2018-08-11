10 причин пойти на "Белые Ночи. Versailles"
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14-15 июня Арт-завод Платформа принимает первые тематические «Белые Ночи. Versailles». Что это значит? А значит это то, что теперь на каждом фестивале мы пробуем новые образы, атмосферу и музыку. Так, первой темой стал Версаль и нас ждет много красоты о который мы расскажем вам ниже:
1. Иностранные гости
В этом году хедлайнеров стало еще больше. Это целый квинтет из разнообразных направлений и атмосфер. Matisse & Sadko, Elderbrook, Tube & Berger, Reinier Zonneveld и конечно-же Claptone, выступающий в венецианской маске с длинным клювом.
14 июня Main Stage Белые Ночи: VERSAILLES править балом будет соавтор хита «Cola» и номинант премии Грэмми 2018 @_elderbrook ⠀ Он пишет музыку по принципу: «Я должен сделать то, чего никогда не слышал». Вы представляете техно и хаус музыку со звуками разбивания очков или потрескивания льда в тёплом кофе? А @_elderbrook с таким работает. ⠀ Твой билет на Белые Ночи в шапке профиля! #всенабелыеночи
15 июня на Main Stage Белых Ночей выступят всемирно известные музыкальные продюсеры и диджеи — @matissesadko ⠀ Артисты создали музыкальные хиты, которые оказали огромное влияние на любителей EDM. В их арсенале уже 6 фестивальных “бенгеров“, созданных совместно с DJ №1 Martin Garrix (“Mistaken“, “Break Through The Silence“, “Dragon“, “Together“, “Forever”), а также коллаборации со Steve Angello (“SLVR“) и Tiesto (“Dawnbreaker”). ⠀ Их совместная работа с Martin Garrix под названием «Forever», стала танцевальным гимном 2017 года. ⠀ EDM звучание мировых фестивалей уже 15 июня на Белых Ночах! Ты не можешь это пропустить 👆билеты в шапке профиля #всенабелыеночи
2. Локальные артисты
“Белые Ночи“ одни из немногих дают дорогу локальным артистам предоставляя им 5 сцен. В этом году это будет мощный толчок, ведь сразу 120 музыкантов смогут показать, что ничем не хуже мировых звезд.
Bonjour, мадемуазели и мсье! Держите анонс Green Stage на 15 июня. Среди создателей музыки версальского бала будут: ⠀ ✅Samanto ✅Lucas Bird Live @lucasbirdmusic ✅Banned Society Live @banned.Society ✅Danielyan & Kovalsky @ikovalsky_dj ✅AVC Live @avc.sound.ua ✅Pest @den_pest ⠀ Напоминаем, что первым 100 в костюмах — welcome drink! Хватайте билеты, пока не стали дороже. Ссылка в шапке профиля 👆#всенабелыеночи
Мадемуазели и мсье, мы оглашаем лайн-ап Green Stage Белых Ночей! Создавать ритм версальского вальса 14 июня для вас будут: ⠀ ❇️ DJ Lyamin @djlyamin ❇️ Sysuev (Live) @sysuev_official ❇️ Electrolla (Live) @electrolla ❇️ Wwwaaavvveee (Live) @wwwaaavvveee ❇️ Very The Jerry (Live) @verythejerry ❇️ Y:K @yk__dmc ⠀ Готовьте наряды и не забывайте о билетах, ссылка на которые в шапке профиля 👆#всенабелыеночи
3. Коктейли
Большинство фестивалей не заморачиваются по поводу коктейлей и льют быструю клубную классику. Но эта история абсолютно не о Версале. Тут нас ждет Маргарита на соке кактуса, цитрусово-вишневые крепыши, малиновые Апероли и еще более сотни авторских разработок на аллее баров. К слову, первым 100 посетителям фестиваля, которые придут в костюмах, организаторы подарят коктейли.
Кажется, тебе пора искать корсет и парик для образа на Белые Ночи: VERSAILLES. Все потому, что первым 100 посетителям в костюмах от наших друзей Zubrowka Czarna — Welcome Drink! Не будь как все — получи free коктейль. Мы же знаем, что ты хочешь 💋 Билеты в шапке профиля 🎉 #всенабелыеночи
4. Встреча с участниками “Топ-модель по-украински“
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В специальной зоне фестиваля можно будет лично встретиться с участниками известного шоу «Топ-модель по-украински» Ясей Крутовой, Дмитрием Топоринским, Анной Троян, Максимом Осадчуком и Егором Степаненко. Вы сможете не только познакомиться со звездами, узнать все подробности и сложности проекта, а и пообщаться, взять автограф и сфотографироваться.
Одним из сюрпризов Белых Ночей: VERSAILLES станет встреча с участниками шоу «ТОП-модель по-Украински». ⠀ На встрече вы сможете сфотографироваться с участниками, задать вопросы, а так же получить автограф от своего фаворита🌝🌚 ⠀ 🔸Дата: 14 июня 🔸Время: с 21:00 по 23:00 🔸 Участники: ⠀ -Кадило Иван @kadyloivan, -Егор Степаненко @yegor_stepanenko, -Яся Крутова @kruttova, -Дмитрий Топоринский @topazi_top, -Максим Осадчук @maxsimosadchuk, -Анна Троян @an.trn ⠀ До встречи на Белых Ночах! Билеты по ссылке в шапке профиля 👆#всенабелыеночи
5. ЗD mapping
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Как нам сказали, можно забыть весь меппинг, который вы видели ранее, так как в этот раз будут совсем другие масштабы и сюжеты. Не хотим лишний раз перегревать ваши ожидания, но все же будет очень красиво.
6. Шоу короля и королевы
Тут мы вам не расскажем всех деталей, но знаем, что кроме шоу короля и королевы будут танцевальные перформенсы в просто невероятных костюмах версальской тематики.
7. Бьюти зона
Классическая зона фестиваля в этот раз станет больше. Организаторы услышали просьбы всех девочек добавить мощностей для создания красоты.
8. Фотозоны
Теперь будут не просто красивыми и яркими, но и с темой фестиваля. Так что, можно будет почувствовать себя томной дамой или вполне себе знатным месье.
9. Зона Fast Married
Одна из любимейших зон фестиваля. Действительно очень уютное, атмосферное и необычное место. Если вы хотите весело провести время в паре и порепетировать свою свадьбу – вам точно сюда.
Вы знали, что в Вегасе можно пожениться всего за одну ночь? Так вот и на Белых Ночах: VERSAILLES так можно! ⠀ В сказочную ночь версаля на вопрос “Will you marry me?” — сразу можете отвечать: “YEESS!”. Потому что именно для таких “ДА”, мы создали максимально романтичную зону fast married. ⠀ Все во имя любви и специально для вас, на Арт-Заводе Платформа уже 14-15 июня 👉 билеты по ссылке в шапке профиля #всенабелыеночи
10. Бесплатно в День Рождения
Как оказалось далеко не все знают, что на все «Белые Ночи» именинникам вход бесплатный. Главное иметь при себе паспорт с датой рождения в день фестиваля, быть старше 18 и все, добро пожаловать!
Напоминаем: невероятное действо состоится уже совсем скоро 14 и 15 июня
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