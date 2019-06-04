Светлана Лобода выпустила клип на песню "Пуля-дура".

Страсть, пистолеты и змеи: Лобода представила клип 18+ instagram.com/lobodaofficial

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в РФ, представила новую видеоработу на песню "Пуля-дура". Отметим, что выход клипа ярко анонсировался и в течение длительного времени, а артистка выкладывала яркие элементы танцев и номеров предстоящей работы. По сюжету, Светлана предстает страстной соблазнительницей горячего испанского кабальеро. Она искушает, провоцирует и даже вступает в схватку с черноглазым мачо. Создатели работы указали возрастное ограничение - 18+.

Стоит отметить, что в композиции использовали знаменитое Bang эпатажной украинской исполнительницы Maruv - так что ждем комментариев в Сети, намекающих на очередной плагиат.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала годовалую дочку Тильду.