Звезда "Тора" Крис Хемсворт приостанавливает кинокарьеру

35-летний Крис Хемсворт решил посвятить время семье - супруге Эльзе Патаки и троим детям.

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Австралийский актер Крис Хемсворт, который известен по роли Тора в фильме Мстители, приостанавливает карьеру в кино. Это связано в его решением посвящать больше времени семье. Об этом пишет The Mirror.

Хемсворт женат на 42-летней Эльзе Патаки, с которой они воспитывают троих детей.

“У них сейчас очень важный период взросления. Они все еще юны, и они прекрасно понимают, что мы реже видимся“, - отметил актер.

По информации издания, последние 12 месяцев актер провел на съемочных площадках.

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За годы своей карьеры Хемсворт сыграл в таких фильмах, как “Мстители“, “Тор“, “Белоснежка и охотник“, “Звездный путь“ и “Хижина в лесу“.

Ранее сообщалось, что звезда “Мстителей“ Скарлетт Йоханссон в третий раз выходит замуж.