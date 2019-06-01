Михаил Присяжнюк поделился трогательными воспоминаниями о своей свадьбе

Ведущий шоу “Один за всех“ Михаил Присяжнюк и его супруга Валерия отметили двенадцатую годовщины свадьбы.

В первый день лета ведущий остросоциального ток-шоу “Один за всех“ на СТБ отметил важное событие – двенадцатую годовщины свадьбы с женой Валерией. В честь памятной даты супруги поделились архивными снимками и нежными воспоминаниями.

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Михаил и Валерия Присяжнюк по праву считаются одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса. Влюбленные вместе больше 17 лет, 12 из которых в официальном браке. Супруги воспитывают очаровательных деток – сына и дочь. Также Валерия и Михаил делятся важными моментами из жизни со своими подписчиками в социальных сетях. Среди такого события – годовщина.

Так, телеведущий рассказал, что с первых совместных мгновений понимал, что хочет разделить жизнь именно с Валерией. После чего лишь ждал момента, когда почувствует, что готов стать “каменной стеной“ для своей избранницы.

“И вот, лишь спустя пять долгих лет, я сам с собой пришёл к компромиссу и смог дотянуться до уровня, когда осмелился пригласить тебя официально стать моей женой! Малышка, ну сколько же всего мы прошли вместе! Хватило бы не на одну “Санта-Барбару“ или “Игру престолов“, а сколько всего ещё впереди! Но как же я счастлив снимать с тобой эту “Историю нашей жизни“! Спасибо за каждый наш день и за каждую “новую серию“! Люблю“, - поделился Михаил.

Валерия тоже не удержалась от трогательных слов:

“Я из тех самых девочек, которые хранят в красивом чехле своё свадебное платье и планируют рассказывать про магию любви своим детям... Обожаю этот день, ведь в нем было все именно так, как я себе мечтала! Музыка, цветы, красиво все, романтично до мурашек... Для меня навсегда и каждый год этот день будет волшебным! Я помню каждую минутку того торжества и этой Сказки... Сказки, которую Ты превратил в жизнь... Люблю тебя, мой самый невероятный сказочный Принц!“.

Напомним, ранее ведущий шоу “Один за всех“ Михаил Присяжнюк показал подросших детей.