Михаил Присяжнюк поделился трогательными воспоминаниями о своей свадьбе
В первый день лета ведущий остросоциального ток-шоу “Один за всех“ на СТБ отметил важное событие – двенадцатую годовщины свадьбы с женой Валерией. В честь памятной даты супруги поделились архивными снимками и нежными воспоминаниями.
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Михаил и Валерия Присяжнюк по праву считаются одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса. Влюбленные вместе больше 17 лет, 12 из которых в официальном браке. Супруги воспитывают очаровательных деток – сына и дочь. Также Валерия и Михаил делятся важными моментами из жизни со своими подписчиками в социальных сетях. Среди такого события – годовщина.
Так, телеведущий рассказал, что с первых совместных мгновений понимал, что хочет разделить жизнь именно с Валерией. После чего лишь ждал момента, когда почувствует, что готов стать “каменной стеной“ для своей избранницы.
“И вот, лишь спустя пять долгих лет, я сам с собой пришёл к компромиссу и смог дотянуться до уровня, когда осмелился пригласить тебя официально стать моей женой! Малышка, ну сколько же всего мы прошли вместе! Хватило бы не на одну “Санта-Барбару“ или “Игру престолов“, а сколько всего ещё впереди! Но как же я счастлив снимать с тобой эту “Историю нашей жизни“! Спасибо за каждый наш день и за каждую “новую серию“! Люблю“, - поделился Михаил.
Ну вот до сих пор не понимаю, как такая красотка могла согласиться на этого дрища!!!????😱😱😱😱 Но я каждый день всеми силами доказываю, что ты тогда не ошиблась! Сегодня 12 лет как мы официально муж и жена, так как нас расписали 1.06.2007. А вместе мы гораздо дольше!!! Знаешь, с самых первых совместных мгновений знал, что хочу быть с тобой всю свою жизнь, но .... было то самое но! Ведь я с детства настоящий мужчина! А ты просто «Вау какая женщина» и я ну просто не мог до конца понять, ну когда же уже я точно буду чувствовать, что я готов и я смогу стать «каменной стеной», а ты будешь «за мужем». И вот, лишь спустя пять долгих лет, я сам с собой пришёл к компромиссу и смог дотянуться до уровня, когда осмелился пригласить тебя официально стать моей женой!!! Малышка, ну сколько же всего мы прошли вместе!! Хватило бы не на одну «Санта-Барбару» или «Игру престолов», а сколько всего ещё впереди! Но как же я счастлив снимать с тобой эту «Историю нашей жизни»!!! Спасибо за каждый наш день и за каждую «новую серию»! Люблю❤️❤️❤️ #народныйадвокат #моясемьямоявселенная #любовь #праздник #деньсвадьбы #воспоминания #весна
Валерия тоже не удержалась от трогательных слов:
“Я из тех самых девочек, которые хранят в красивом чехле своё свадебное платье и планируют рассказывать про магию любви своим детям... Обожаю этот день, ведь в нем было все именно так, как я себе мечтала! Музыка, цветы, красиво все, романтично до мурашек... Для меня навсегда и каждый год этот день будет волшебным! Я помню каждую минутку того торжества и этой Сказки... Сказки, которую Ты превратил в жизнь... Люблю тебя, мой самый невероятный сказочный Принц!“.
12 лет!!! Ровно 12 лет назад я была супер 👰🏻 невеста с самым шикарным женихом 🤵! Я из тех самых девочек, которые хранят в красивом чехле своё свадебное платье и планируют рассказывать про магию любви своим детям... Обожаю этот день, ведь в нем было все именно так, как я себе мечтала! Музыка, цветы, красиво все, романтично до мурашек... Для меня навсегда и каждый год этот день будет волшебным! Я помню каждую минутку того торжества и этой Сказки... Сказки, которую Ты превратил в жизнь... Люблю тебя, мой самый невероятный сказочный Принц! 🤴🏻 P.S. А на фото - это рисунок! Рисунок с нашей фотографии и он невероятный! Спасибо моим любимым девочкам!
Напомним, ранее ведущий шоу “Один за всех“ Михаил Присяжнюк показал подросших детей.
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