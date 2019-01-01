В эфир телеканала СТБ возвращается нашумевшая масштабная костюмированная драма "Крепостная".

"Крепостная" возвращается! пресс-служба

Читай также: Первое летнее новолуние 2019: Что нас ожидает?

22 июля в эфир телеканала СТБ возвращается нашумевшая масштабная костюмированная драма “Крепостная“. Любимые герои, знакомые места, любовные линии вернут зрителей в эпоху 19 века и вновь подарят невероятные эмоции.

"Крепостная" возвращается! пресс-служба

“Крепостная“ будет выходить по будням в сериальном слоте СТБ в 21:00. Зрители увидят все 48 серий: повтор первого сезона, после которого сразу стартует долгожданная премьера второго сезона сериала.

"Крепостная" возвращается! На фото - Екатерина Ковальчук пресс-служба

Какую жизнь устроила Катерине властная Лидия Шефер. Как изменится Натали Дорошенко в замужестве с Григорием Червинским. Наконец-то раскроются подробности невероятной истории запретной любви Николая Дорошенко и таинственной Елены. А также будни киевского борделя, народное восстание, балы, свадьба и всепобеждающая любовь - все это увидят зрители во втором сезоне “Крепостной“.

"Крепостная" возвращается! пресс-служба

Читай также: Стартует голосование за лучших представителей бьюти-индустрии

В главных ролях: Катерина Ковальчук, Станислав Боклан, Алексей Яровенко, Ксения Мишина, Олеся Жураковская, Михаил Гаврилов, Анна Сагайдачная, Ольга Сумская, Юлия Ауг, Марк Дробот, Сергей Озиряный, Наталка Денисенко, Тарас Цымбалюк, Слава Красовская, Игорь Гнездилов и др.

Во втором сезоне добавится еще несколько героев, которых сыграли Максим Радугин, Фатима Горбенко, Алина Коваленко, Наталья Васько, Катерина Варченко и др.

"Крепостная" возвращается! На фото - Марк Дробот и Ксения Мишина пресс-служба

Напомним, премьера первого сезона “Крепостной“ в эфире СТБ состоялась весной этого года. Все три недели показа сериал ежедневно возглавлял ТОП проектов украинского телевидения.

Ранее мы писали, что в сериале “Чернобыль“ нашли киноляп.

