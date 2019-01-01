НЛО TV начал работу над молодежным комедийным сериалом "Преподы".

"Преподы": На НЛО TV снимают сериал о преподавателях и их студентах пресс-служба

Молодежный телеканал НЛО TV продолжает радовать зрителей ситкомами собственного производства. На очереди – молодежная комедийная история о преподавателях под рабочим названием “Преподы“. Недавно начались съемки проекта, а в эфире он появится уже этой осенью.

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В центре сюжета – преподаватели Эльвира, Дарья, Юлия, Артур и Ярослав. Кажется, еще вчера они учились, влюблялись, гуляли ночи и дни напролёт, готовясь к сессиям и зачетам и придумывали прозвища преподам-занудам. А сегодня сами оказались за кафедрой. Им трудно казаться серьезными перед студентами, еще труднее – делать это перед старшими коллегами, поэтому преподы постоянно попадают в неловкие, временами милые и смешные ситуации. В коммерческом училище с очень необычной директрисой они дадут жару и изменят взгляд на учебный процесс как на нечто скучное.

“В эфире НЛО TV мы решили продолжать историю с различными профессиями, завернутыми в комедийный фантик. Полицейские и медики (уже в двух проектах – парамедики и студенты медицинского факультета) активно зажигают в нашем эфире, теперь посмотрим, на что способны преподаватели колледжа. Мы готовы к любым экспериментам, которые точно понравятся нашим зрителям“, - директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

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Главные роли в сериале играют Ирина Андреева (директор Оксана Ивановна Ковдра), Мария Крушинская (Юлия Писарчук, преподаватель психологии), Александр Рудько (Артур Черный, преподаватель истории, языка и литературы), Анатоль Фон-Филандра (Ярослав Гупало, преподаватель права, английского языка), Татьяна Степченкова (Дарья Сась, преподаватель высшей математики и информатики) и Любляна Фенчак (Эльвира Хижняк, преподаватель основ культуры и эстетики).

“Преподы“ – сериал о преподавательских буднях, в которых нет места серости.

Напомним, ранее мы писали, что актеры сериала “Школа“ неожиданно приехали на последний звонок в Николаеве.