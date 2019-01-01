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"Целуй": ALEKSEEV выпустил откровенный клип

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Украинский певец ALEKSEEV презентовал клип на песню "Целуй".
"Целуй": ALEKSEEV выпустил откровенный клип
"Целуй": ALEKSEEV выпустил откровенный клип
instagram.com/alekseev_officiel

Известный украинский исполнитель ALEKSEEV представил новый видеоклип на композицию “Целуй“. Презентация ролика состоялась в понедельник, 3 июня, на официальном Youtube-канале артиста.

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Отметим, что свежий клип ознаменовал начало нового творческого периода музыканта. ALEKSEEV не только попробовал себя в другом музыкальном стиле, но и кардинально сменил имидж.

Режиссером клипа стал известный клипмейкер Алан Бадоев. Съемки видео прошли в одном из офисных центров Киева. Кроме ALEKSEEV, в клипе появились четыре совершенно разные по типажу танцовщицы, которые продемонстрировали, как на них влияет музыка артиста.

ALEKSEEV “Целуй“ - смотреть клип онлайн:

Напомним, ранее ALEKSEEV прокомментировал слухи о своей гомосексуальности.

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Теги: ALEKSEEV
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Источник: ivona.bigmir.net

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