"Город": Макс Ермаков посвятил клип Киеву

Молодой украинский поп-исполнитель Макс Ермаков выпустил новый клип на песню "Город".

Украинский поп-исполнитель Макс Ермаков представил публике новый сингл под названием “Город“.

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Танцевальная композиция “Город“ является третьей студийной работой артиста. Саундпродюсером проекта выступил Антон Крайнов (известный по работе с Время и Стекло, Mozgi, Потап и Настя, LOBODA, ALEKSEEV и многими другими).

“Я люблю вечерний город. Я люблю вечерние города. Эта песня о первой встрече, о городе и о чувствах, которые возникают впервые. Все это определяет, что будет дальше, останешься ли ты здесь, вернешься ли еще когда-нибудь. У каждого города есть свой темп. Темп, который я озвучиваю в песне, достаточно быстрый, но вместе с тем, есть моменты, когда делаешь вдох, сбавляешь ход и просто наслаждаешься любимым городом“, – рассказывает певец Макс Ермаков.

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Композиция “Город“ сопровождается атмосферной и динамичной видео-работой. В клипе можно узнать себя, знакомые места, пережить еще раз ощущения первой встречи с новым городом.

“Клип о скорости города и о его красоте которую мы не замечаем из-за этой скорости. Здесь знакомые места, люди и мы. Ведь каждый является частичкой города, а город частичкой нас“, – делится музыкант.

Макс Ермаков “Город“ - смотреть клип онлайн:

Напомним, ранее мі писали, что украинская группа “Антитела“ выпустили собственную версию известной песни “Symphony“.