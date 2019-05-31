На проекте "Холостяк" сложилась пара

Никита Добрынин и Дария Квиткова рассказали о своих отношениях после проекта.

В эфире СТБ вышел специальный выпуск пост-шоу “Как выйти замуж“ с Розой Аль-Намри, в котором герой 9 сезона реалити “Холостяк“ Никита Добрынин появился вместе со своей избранницей Дарией Квитковой.

Читай также: Экс-холостяк Иракли Макацария рассказал, почему до сих пор не женат

Пара призналась, что спустя полгода после съёмок финала проекта они вместе. За это время Никита и Даша сталкивались со сложностями, связанными с тем, что до выхода финального пост-шоу в эфир им нельзя появляться вместе, чтобы не раскрыть раньше времени финал программы, поэтому приходилось прятаться и встречаться там, где их не увидят. Тем не менее, пара успела попутешествовать вместе.

“Я благодарна этому проекту за то, что все так случилось, я стала закалённей, я выросла внутренне, но главное, что мне дал проект – это Никита, - признается Даша. - Я чувствую, что любима, каждый день. Мы просыпаемся и каждое утро начинается с объятий“.

“Мне нравится, что в наших отношениях не пропадает романтика, не пропадает радость встреч. Когда я прихожу поздно вечером домой, Даша с радостью меня встречает. Прошло больше полугода, и это не теряется. Я хочу, чтобы так и продолжалось. В этой стабильности и есть развитие отношений, когда вы хотите быть лучше друг для друга“, - говорит Никита.

Пара планирует жить вместе, и в эфире пост-шоу Никита подарил Даше ключи от новой квартиры, которую они собираются обустраивать вдвоем.

Посмотреть финальный выпуск 9 сезона “Холостяка“ можно здесь.