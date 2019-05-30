Катя Осадчая впервые прокомментировала слухи о беременности

Телеведущая решила поставить все точки над "і".

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Известная телеведущая Катя Осадчая, которая недавно украсила обложку популярного глянца, в интервью журналу Cosmopolitan рассказала о том, как относится к слухам о своей беременности и к тому, что часто попадает под прицелы камер.

Людям хочется сказки, хочется хоть одним глазком заглянуть за кулисы. Телевидение годы работало на этом интересе, работает и дальше. Я уже привыкла к тому, что, куда бы мы не пошли - особенно с сыном, - все равно окажемся под прицелом. Но я отношусь к этому с пониманием. Даже говорю Юре, что мне тоже было бы интересно, на кого больше похож ребенок Горбунова и Осадчей, - поделилась звезда.

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Она также прокомментировала слухи о третьей беременности.

Что касается сплетен о беременности - ну что сказать? Бывают разные фасоны платьев, - ответила Катя.

Отметим, ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают общего сына Ивана. У Екатерины также есть старший сын Илья от первого брака.

Накануне Катя Осадчая показала домашнее фото без макияжа и с малышом на руках.