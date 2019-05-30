Топ-модель Алина Байкова призналась в своем отношении к Владимиру Зеленскому

Украинская супермодель рассказала, за кого голосовала на выборах президента Украины.

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Известная украинская модель Алина Байкова призналась, как относится к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В интервью для “Светской жизни“ она также рассказала, за кого голосовала на прошедших выборах.

Топ-модель сказала Кате Осадчей, что поддерживала кандидата Зеленского и голосовала за него в Нью-Йорке.

Я за Владимира Зеленского голосовала, в Нью-Йорке пошла и зарегистрировалась. Мне нравится его настроение, нравится как он обращается к людям. Вот даже когда он просил сделать инаугурацию 19 мая, а ее сделали 20, он официально в Instagram извинился перед всеми за то, что будут пробки, - поделилась Байкова.

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Она также выразила надежду, что новый глава государства изменит ситуации в стране к лучшему.

Я надеюсь, что Владимир сделает то, что я хотела сделать в общем и мне не нужно будет становиться президентом. У нас есть потенциал быть хорошей страной. У нас могла быть одна из самых успешных стран Европы, но у нас просто завал. Я надеюсь, что он все изменит, - заявила Алина.

Напомним, что ранее Алина Байкова украсила обложку испанской версии журнала Harper's Bazaar.