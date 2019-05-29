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Я не умею это делать, - ALEKSEEV рассказал, почему не дарит подарки близким

Комментариев: 2
Певец признался, что не дарит подарки никому, даже самым важным женщинам в своей жизни.
Я не умею это делать, - ALEKSEEV рассказал, почему не дарит подарки близким
Я не умею это делать, - ALEKSEEV рассказал, почему не дарит подарки близким
instagram.com/alekseev_officiel/

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Популярный украинский певец ALEKSEEV, который совсем недавно выпустил альбом контрастов “Моя звезда“, признался, что не дарит подарки своим близким людям. Об этом артист рассказал в шоу Слава +.

По словам ALEKSEEV, он никому на дарит подарки и считает это своей негативной стороной характера.

Во-первых, я не могу пойти и найти подарок из-за узнаваемости. Во-вторых, разбудить в себе это желание очень трудно, потому что в основном все мои мысли в работе, в моей музыке, в моих концертах. На данном этапе просто нет времени, чтобы преподнести приятный сюрприз, - признается Никита.

Алексеев добавил, что для него самым важным является общение со своими родными. Он постоянно советуется со своей мамой и тетей, их мнение для него очень важно.

Одна из причин, почему я не дарю подарки - я не умею этого делать. Я не знаю, какой запах любит моя тётя, я не знаю, какую одежду они предпочитают. Я в этом плане немного невнимательный, - говорит ALEKSEEV.

Недавно мы писали о том, что ALEKSEEV прокомментировал слухи о своей гомосексуальности.

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Теги: ALEKSEEV, Никита Алексеев
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.06.2019, 14:34
Оценка:  0
гость
Кто это? какая узнаваемость?
Natalila1970    02.06.2019, 15:01
Оценка:  0
Natalila1970
Это Вы себе задали вопрос?так как безликий ГОСТЬ?Алексеев- украинский молодой талантливый исполнитель.Ему пишет песни дорогой композитор,тот что и С Ротару-Р.Квинта.И успех у него не плохой.Уже имеет много наград.
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