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Анна Седокова призналась, почему не торопится выходить замуж

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Певица рассказала, почему до сих пор не замужем.
Анна Седокова призналась, почему не торопится выходить замуж
Анна Седокова призналась, почему не торопится выходить замуж
instagram.com/annasedokova

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Известная украинская певица Анна Седокова, которая недавно показала, как поет “Санта-Барбару“ без фонограммы, рассказала, почему она не замужем. Оказывается, Анна вовсе не спешит под венец.

В интервью для “Светской жизни“ певица рассказала, что планировала пожениться с отцом третьего ребенка, но передумала.

Отец третьего ребенка сделал мне предложение, у нас была даже выбрана дата свадьбы, но за несколько месяцев я поняла, что не хочу выходить замуж, - говорит звезда.

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Анна добавила, что если она и выйдет снова замуж, то сделает это по большой любви и навсегда.

Хочу так, чтобы это было действительно навсегда. А не делать коллекцию, - сказала Седокова.

Мне 36 лет у меня трое детей и я не замужем, но это не значит что моя жизнь сегодня закончилась. Я не замужем, я свободна и счастлива. Сегодня я могу пойти на одно свидание, а завтра на другое. Женщина не замужем не означает, что она несчастлива, - подытожила Аня.


Ранее Анна Седокова шокировала фанатов откровенным снимком в Instagram.

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Теги: Анна Седокова, певица, фото
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