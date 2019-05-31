Холостяк-9: Никита Добрынин рассказал правду об отношениях с Дашей

Встречаются ли Никита Добрынин и Даша Квиткова?

На телеканале СТБ завершился девятый сезон реалити-шоу “Холостяк“. Сердце Никиты Добрынина завоевала Даша Квиткова. Вчера, 31 мая, вышел финальный выпуск шоу “Холостяк. Как выйти замуж“, в эфире которого зрителя узнали, как сложились отношения Никиты и Даши после проекта.

Читай также: Яна Соломко заинтриговала снимком с неизвестным мужчиной

Ведущей Розе Аль-Намри влюбленные рассказали, что спустя полгода после съемок финала “Холостяка“ они вместе. За это время Никита и Даша сталкивались со сложностями, связанными с тем, что до выхода финального пост-шоу в эфир им нельзя было появляться на публике вместе, чтобы раньше времени не раскрыть финал программы. Из-за этого пара вынуждена была прятаться от чужих глаз.

Тем не менее, Никита и Даша успели попутешествовать вместе.

Я благодарна этому проекту за то, что все так случилось, я стала закаленней, я выросла внутренне, но главное, что мне дал проект - это Никита, - поделилась Даша.

Девушка добавила, что чувствует себя любимой.

Я чувствую, что любима, каждый день. Мы просыпаемся и каждое утро начинается с объятий, - призналась она.

Мне нравится, что в наших отношениях не пропадает романтика, не пропадает радость встреч. Когда я прихожу поздно вечером домой, Даша с радостью меня встречает. Прошло больше полугода, и это не теряется. Я хочу, чтобы так и продолжалось. В этой стабильности и есть развитие отношений, когда вы хотите быть лучше друг для друга, - подытожил Добрынин.

Ранее экс-холостяк Иракли Макацария рассказал, почему до сих пор не женат.