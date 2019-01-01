Это официально: Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом
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Известный британский актер Роберт Паттинсон официально стал исполнителем роли одного из самых популярных супергероев вселенной DC - Бэтмена. После длительных переговоров студия Warner Bros. утвердила кандидатуру звезды киносаги “Сумерки“ на участие в съемках предстоящей картине.
Отметим, что Паттинсон подписал контракт на три фильма режиссера Мэтта Ривза, который намерен снять трилогию о Темном рыцаре. Другим претендентом на роль Бэтмена рассматривали Николаса Холта (“Безумный Макс: Дорога ярости“).
Съемки нового фильма Warner Bros. и DC Comics начнутся уже этим летом или осенью. Картина покажет молодого Брюса Уэйна до того, как он стал супергероем. Предположительно, фильм выйдет в июне 2021 года.
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