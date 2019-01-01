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Это официально: Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом

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Британский актер Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Брюса Уэйна в предстоящем фильме про Бэтмена.
Это официально: Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом
Это официально: Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом
Фото из открытых источников

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Известный британский актер Роберт Паттинсон официально стал исполнителем роли одного из самых популярных супергероев вселенной DC - Бэтмена. После длительных переговоров студия Warner Bros. утвердила кандидатуру звезды киносаги “Сумерки“ на участие в съемках предстоящей картине.

Отметим, что Паттинсон подписал контракт на три фильма режиссера Мэтта Ривза, который намерен снять трилогию о Темном рыцаре. Другим претендентом на роль Бэтмена рассматривали Николаса Холта (“Безумный Макс: Дорога ярости“). 

Фото из открытых источников

Съемки нового фильма Warner Bros. и DC Comics начнутся уже этим летом или осенью. Картина покажет молодого Брюса Уэйна до того, как он стал супергероем. Предположительно, фильм выйдет в июне 2021 года. 

Ранее мы писали о том, что Кит Харингтон высказался о “сексизме“ в финале Игры престолов.
 

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Теги: Роберт Паттинсон, актер, Бэтмен
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