Актеры сериала "Школа" неожиданно приехали на последний звонок в Николаеве

Звезды сериала "Школа" посетили торжественную линейку одной из школ Николаева.

Сегодня, в день последнего звонка, актеры культового сериала “Школа“ (1+1) устроили сюрприз ученикам города Николаева. Накануне выступления в рамках фан-тура, они неожиданно посетили торжественную линейку одной из школ, чтобы поздравить их с окончанием учебного года.

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Появление Янины Андреевой, Елены Курты, Александра Петренко, Ольги Шевченко, Марии Кондратенко и Кристины Олексюк вызвало у учеников бурные эмоции. Они не скрывали удивления и громко поддерживали аплодисментами любимых актеров.

“Мечтайте! Не предавайте свои мечты никогда! Доверяйте себе. Будьте счастливы и всегда выбирайте сторону добра!“, - пожелала школьникам Елена Курта, сыгравшая в сериале директора школы.

После поздравлений актеры вместе спели песню Анны Тринчер “Школа“, которая после выхода сериала стала настоящим гимном среди учеников. Юные поклонники подпевали вместе с ними, делали многочисленные селфи, брали автографы, а некоторые даже получили в подарок билеты на концерт “Школы“, который состоится в городе уже сегодня.

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На такую ​​приятную неожиданность звезд вдохновила шестиклассница, которая накануне праздника написала в официальном аккаунте сериала в Instagram. Девочка рассказала о своей давней мечте встретить своих кумиров на последнем звонке в ее школе.

Напомним, после многочисленных обращений зрителей телеканал “1+1“ решил продолжить фан-встречи культового сериала “Школа“. В рамках последнего тура актеры уже успели посетить Кременчуг, Кривой Рог, Запорожье, Белую Церковь, Умань и Херсон. Сегодня встреча состоится в Николаеве. Следующими городами станут Одесса, Житомир, Львов, Черновцы и Каменец-Подольский.

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Кумиры всех школьников и тинейджеров Украины презентуют интерактивный спектакль, в котором смогут принять участие и фанаты. Интерактивная постановка посвящена подготовке героев в шоу талантов. В ней много интриг и комических ситуаций. А судьями для участников станут зрители, которые смогут оценить каждую команду, сами выбрать голосованием победителя в соревновании 11-А и 10-Б и их классных руководителей.

Напомним, ранее телеканал “1+1“ сообщил о мошенниках, объявивших псевдо-кастинг в сериал “Школа“.