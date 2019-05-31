Вышел первый тизер исторической драмы "Черный ворон"

Совсем скоро состоится премьера фильма по мотивам исторического романа украинского писателя Василия Шкляра.

Уже скоро в кинотеатрах Украины состоится премьера полнометражной исторической драмы “Черный ворон“, снятой по мотивам одноименного романа-бестселлера Василия Шкляра. Дистрибуцию проекта будет осуществлять компания “Киномания“. В Сети появился первый тизер фильма.

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Фильм “Черный ворон“ рассказывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его селе. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом и начинает отчаянную борьбу за независимость родной земли, волю и будущее украинцев и собственной семьи.

"Черный ворон" пресс-служба

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Главную роль – Ивана по прозвищу Ворон – исполнил популярный украинский актер Тарас Цимбалюк. Роли его побратимов сыграли Павел Москаль (Вовкулака) и Азизбек Абдурашидов (Ходя). Главного антагониста – чекиста Евдокимова сыграл Андрей Мостренко, а еще одного отрицательного персонажа – Птицына на экранах исполнит Алексей Тритенко, на счету которого роли в таких исторических проектах, как “Круты 1918“ и “Сувенир из Одессы“. Народная артистка Украины Наталья Сумская исполнила в историческом фильме роль гадалки Явдохи.

"Черный ворон" пресс-служба

Производством ленты занимается “ТЕТ-Продакшн“ по заказу телеканала “1+1“ при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

“История ленты охватывает одну из самых драматических страниц истории нашей страны, показывает пример непокорности и мужественной борьбы за свободу и независимость родной земли. Это один из самых ожидаемых в прокате фильмов этого года, и я рад, что уже совсем скоро картина доберется до широких экранов“, - отметил Глава Госкино Филипп Ильенко.

"Черный ворон" пресс-служба

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Режиссером фильма выступил Тарас Ткаченко, сценарист – Тарас Антипович, оператор-постановщик – Александр Кришталович, художник-постановщик – Игорь Филиппов, художник по костюмам - Мария Квитка, художник по гриму – Лариса Сапанович. Исполнительные продюсеры – Кристина Шкабар и Владимир Андриюк. Генеральный продюсер фильма – Александр Ткаченко.

Напомним, ранее мы писали, что стартовали съемки продолжения “Останнього москаля“ - комедии “Великі Вуйки“.