Макацария, Барбир, Попенко и Душка осыпали друг друга красками в прямом эфире Сніданка з 1+1 ради осуществления мечты Марии.

Звезды вышли на цветную зарядку для осуществления детской мечты пресс-служба

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30 мая дети и звезды собрались на утреннюю цветную зарядку во дворе телеканала 1+1, чтобы поддержать мечту Марии из проекта Здійсни мрію, которая борется за жизнь, преодолевая лейкемию.

Девочка мечтает поехать в Шотландию, увидеть пони в свитерах, которые живут на острове Мейнленд и сфотографировать невероятную природу этой страны.

Звезды вышли на цветную зарядку для осуществления детской мечты пресс-служба

Чтобы помочь собрать средства на мечту девочке, к утренней цветной зарядки присоединились ведущие 1+1 - Лидия Таран с дочкой Василиной Александр Попов Алексей Душка, Неля Шовкопляс; ведущие спортивного шоу ПроФутбол (телеканал 2+2) - Александра Лобода и Игорь Цыганык с сыном Романом; ведущие программы "Затерянный мир" (телеканал 2+2) - Валерий Сараула и Геннадий Попенко с дочкой Богданой; кинородюсер Иракли Макацария; главный актер сериала "Ментовские войны. Харьков", самый красивый мужчина мира 2018 Богдан Юсипчук, группа Детки и генеральный директор Color Run UA Игорь Крицак. На финише просто со студии ТСН присоединился Святослав Гринчук.

Звезды вышли на цветную зарядку для осуществления детской мечты пресс-служба

Все участники эфира повторяли движения за фитнес-тренером Еленой Крицак под музыку, а на финале звезды разбросали краски и делали свои добрые взносы.

Лилия Таран с дочкой пресс-служба

Ведущая Сніданок з 1+1 Людмила Барбир вышла во двор и присоединилась к зарядке. В студии с гостями эфира остался Руслан Сеничкин.

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Людмила Барбир пообщалась с куратором проекта Здійсни мрію Лидией Таран и узнала, сколько нужно еще собрать средства, чтобы Мария попала в Шотландию.

Нам нужно собрать около 470 000 грн. Усилиями наших зрителей уже собрано 11 000 грн, это чуть более 2% от нужной суммы. Color run я считаю наиболее перспективным сбором средств. По моему мнению, нам вместе собрать необходимую сумму абсолютно посильно для нас. В цветном забеге могут принять участие 3000 участников, поэтому если все 3000 человек зарегистрируются и пробегут нам точно удастся осуществить мечту Марии, - сказала Лидия Таран.

Неля Шовкопляс пресс-служба

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Отметим, что у цветной зарядки было установлено Donation Box - терминал бесконтактной помощи. Необходимо лишь поднести банковскую карту, телефон или часы, на которых установленной PayPass и сделать благотворительный взнос.

Звезды вышли на цветную зарядку для осуществления детской мечты пресс-служба

Каждый может поддержать девочку зарегистрировавшись на сайте www.colorrun.com.ua и пробежав, благотворительный забег Color Run, Киевом 2 июня, или Львовом 22 июня. 100 гривен с каждой регистрации будет передано в фонд Ты не один 1+1, чтобы совершить путешествие в Шотландию.

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