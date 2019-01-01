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Звезды вышли на цветную зарядку для осуществления детской мечты

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Макацария, Барбир, Попенко и Душка осыпали друг друга красками в прямом эфире Сніданка з 1+1 ради осуществления мечты Марии.

Звезды вышли на цветную зарядку для осуществления детской мечты
Звезды вышли на цветную зарядку для осуществления детской мечты
пресс-служба

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30 мая дети и звезды собрались на утреннюю цветную зарядку во дворе телеканала 1+1, чтобы поддержать мечту Марии из проекта Здійсни мрію, которая борется за жизнь, преодолевая лейкемию.

Девочка мечтает поехать в Шотландию, увидеть пони в свитерах, которые живут на острове Мейнленд и сфотографировать невероятную природу этой страны.

Звезды вышли на цветную зарядку для осуществления детской мечты
Звезды вышли на цветную зарядку для осуществления детской мечты
пресс-служба

Чтобы помочь собрать средства на мечту девочке, к утренней цветной зарядки присоединились ведущие 1+1 - Лидия Таран с дочкой Василиной Александр Попов Алексей Душка, Неля Шовкопляс; ведущие спортивного шоу ПроФутбол (телеканал 2+2) - Александра Лобода и Игорь Цыганык с сыном Романом; ведущие программы "Затерянный мир" (телеканал 2+2) - Валерий Сараула и Геннадий Попенко с дочкой Богданой; кинородюсер Иракли Макацария; главный актер сериала "Ментовские войны. Харьков", самый красивый мужчина мира 2018 Богдан Юсипчук, группа Детки и генеральный директор Color Run UA Игорь Крицак. На финише просто со студии ТСН присоединился Святослав Гринчук.

Звезды вышли на цветную зарядку для осуществления детской мечты
Звезды вышли на цветную зарядку для осуществления детской мечты
пресс-служба

Все участники эфира повторяли движения за фитнес-тренером Еленой Крицак под музыку, а на финале звезды разбросали краски и делали свои добрые взносы.

Лилия Таран с дочкой
Лилия Таран с дочкой
пресс-служба

Ведущая Сніданок з 1+1 Людмила Барбир вышла во двор и присоединилась к зарядке. В студии с гостями эфира остался Руслан Сеничкин. 

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Людмила Барбир пообщалась с куратором проекта Здійсни мрію Лидией Таран и узнала, сколько нужно еще собрать средства, чтобы Мария попала в Шотландию.

Нам нужно собрать около 470 000 грн. Усилиями наших зрителей уже собрано 11 000 грн,  это чуть более 2% от нужной суммы. Color run я считаю наиболее перспективным сбором средств. По моему мнению, нам вместе собрать необходимую сумму абсолютно посильно для нас. В цветном забеге могут принять участие 3000 участников, поэтому если все 3000 человек зарегистрируются и пробегут нам точно удастся осуществить мечту Марии, - сказала Лидия Таран.

Неля Шовкопляс
Неля Шовкопляс
пресс-служба

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Отметим, что у цветной зарядки было установлено Donation Box - терминал бесконтактной помощи. Необходимо лишь поднести банковскую карту, телефон или часы, на которых установленной PayPass и сделать благотворительный взнос.

Звезды вышли на цветную зарядку для осуществления детской мечты
Звезды вышли на цветную зарядку для осуществления детской мечты
пресс-служба

Каждый может поддержать девочку зарегистрировавшись на сайте www.colorrun.com.ua и пробежав, благотворительный забег Color Run, Киевом 2 июня, или Львовом 22 июня. 100 гривен с каждой регистрации будет передано в фонд Ты не один 1+1, чтобы совершить путешествие в Шотландию.

Ранее мы писали, что Руслан Сеничкин получил сертификат как первый мужчина в жизни робота Софии.

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Теги: 1+1, Неля Шовкопляс, Лидия Таран, Иракли Макацария
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Источник: ivona bigmir)net

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