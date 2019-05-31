"Один за всех" на СТБ: малоизвестные факты о проекте

Интересные факты о шоу "Один за всех", которые вы могли не знать.

Остросоциальное ток-шоу “Один за всех“ на СТБ больше шести лет помогает восстанавливать справедливость и добиваться правды в самых резонансных историях страны. В выпусках команда поднимает социально важные темы, добивается наказания для виновных и защищает тех, кто в этом нуждается. Несколько фактов познакомят вас с проектом ближе.

Читай также: Остались ли вместе Никита Добрынин и Дарья: Роза Аль-Намри откроет правду о проекте “Холостяк“ Впервые “Один за всех“ вышел на телеэкраны 4 декабря 2012 года.

Впервые “Один за всех“ вышел на телеэкраны 4 декабря 2012 года. В сентябре 2018 года ведущим ток-шоу стал адвокат Михаил Присяжнюк. Он был хорошо знаком зрителям СТБ и ранее, поскольку с первого выпуска являлся постоянным экспертом “Один за всех“. До этого, на протяжении одиннадцати сезонов, ведущим проекта был Дмитрий Карпачев.

Самый просматриваемый выпуск “Один за всех“ на Youtube – вопиющая история о жестоких издевательствах отца над своими же детьми, а также о женщине, которая безвозмездно приютила малышей. Видео просмотрели более 15,5 млн раз. Сразу после съемки в студии горе-отец и его супруга были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

"Один за всех" пресс-служба

В 2018 году “Один за всех“ вышел за пределы съемочного павильона. После съемки программы ведущий и команда, в случае необходимости, отправляются к героям в разные города Украины, чтобы проконтролировать развитие их историй и принятые правоохранителями меры. Видео поездки зрители могут увидеть в конце выпуска.

Читай также: Топ-5 фактов о проекте “Голос. Діти“ В каждом эпизоде найти истину в истории ведущему и журналистам помогают эксперты. В зависимости от темы, ими становятся детективы, психологи, представители служб по делам детей, телеведущие, медики и другие специалисты. Постоянными экспертами 13 сезона являются психолог Анна Кушнерук и адвокат Сергей Костыра.

Несколько важных итогов минувшего сезона:

1. Депутат, который морил голодом сына, взят под стражу. Сейчас он пребывает в СИЗО. Его и мать лишили родительских прав. (История о 4-х летнем мальчике, который весил 7 килограммов – вдвое меньше положенного. В это время его отец был депутатом районного совета, а в их доме проживали еще дети).

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2. За сутки было собрано больше 300 тысяч гривен на лечение Саши Кривошеенко. (История о 13-летнем Саше со страшным диагнозом – саркома Юинга. Он приехал в студию с приемной матерью Светланой. Женщина отчаянно боролась за его жизнь, а также обратилась в проект, чтобы отыскать биологических родственников мальчика. В студии Саше удалось познакомиться с бабушкой и старшим братом, чему он был невероятно рад. Прямо в студии Саша обрел большую семью, а также помощь всей Украины. Дело в том, что по состоянию здоровья Саши, ему пришлось ампутировать ногу. Также у парня были поражены легкие, селезенка и печень. Требовались новые сеансы химиотерапии и дорогостоящий протез. Поэтому проект объявил сбор средств на его лечение).

"Один за всех"

3. Самой эмоциональной программой 2018 года стала история брата Пахомия. 35-летний монах обратился в проект, чтобы найти родную мать. Женщина ещё при рождении отказалась от него. Команде “Один за всех“ удалось разыскать Аллу, биологическую мать Юрия (имя при рождении). Женщина была уверена, что ее ребенок умер. Алла даже требовала тест ДНК. Но после того как увидела Юрия и узнала, кем он стал, отказалась от затеи и признала сына. В студии плакали все! А после эфира команда получила сотни писем благодарности от зрителей.

Напомним, ранее ведущий шоу “Один за всех“ Михаил Присяжнюк показал подросших детей.