Анна Седокова показала, как поет "Санта-Барбару" без фонограммы
Певица Анна Седокова исполнила свой новый хит "Санта-Барбара" специально для проекта MONO.
Известная украинская певица, бывшая участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова похвасталась живым исполнением новой композиции “Санта-Барбара“, премьера которой состоялась 29 мая.
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Артистка приняла участие в новом музыкальном проекте MONO от студии THĒ. Соответствующее видео появилось на Youtube-канале проекта.
Также Седокова поделилась кадрами со съемок видео на своей странице в Instagram.
“Немного музыки вечером для вас. На канале @thehaze вышла наша #СантаБарбара в живом исполнении ( ссылки в сторис ). Смотрите, оценивайте. Ну, и небольшой backstages“, - подписала ролик певица.
Посмотреть откровенный клип Анны Седоковой на песню “Санта-Барбара“ можно здесь.
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