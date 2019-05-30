Певица Анна Седокова исполнила свой новый хит "Санта-Барбара" специально для проекта MONO.

Анна Седокова показала, как поет "Санта-Барбару" без фонограммы instagram.com/annasedokova

Известная украинская певица, бывшая участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова похвасталась живым исполнением новой композиции “Санта-Барбара“, премьера которой состоялась 29 мая.

Читай также: “Вот это да!“: Анна Седокова продемонстрировала растяжку

Артистка приняла участие в новом музыкальном проекте MONO от студии THĒ. Соответствующее видео появилось на Youtube-канале проекта.

Также Седокова поделилась кадрами со съемок видео на своей странице в Instagram.

“Немного музыки вечером для вас. На канале @thehaze вышла наша #СантаБарбара в живом исполнении ( ссылки в сторис ). Смотрите, оценивайте. Ну, и небольшой backstages“, - подписала ролик певица.

Посмотреть откровенный клип Анны Седоковой на песню “Санта-Барбара“ можно здесь.