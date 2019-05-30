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Анна Седокова показала, как поет "Санта-Барбару" без фонограммы

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Певица Анна Седокова исполнила свой новый хит "Санта-Барбара" специально для проекта MONO.
Анна Седокова показала, как поет "Санта-Барбару" без фонограммы
Анна Седокова показала, как поет "Санта-Барбару" без фонограммы
instagram.com/annasedokova

Известная украинская певица, бывшая участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова похвасталась живым исполнением новой композиции “Санта-Барбара“, премьера которой состоялась 29 мая.

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Артистка приняла участие в новом музыкальном проекте MONO от студии THĒ. Соответствующее видео появилось на Youtube-канале проекта.

Также Седокова поделилась кадрами со съемок видео на своей странице в Instagram.

“Немного музыки вечером для вас. На канале @thehaze вышла наша #СантаБарбара в живом исполнении ( ссылки в сторис ). Смотрите, оценивайте. Ну, и небольшой backstages“, - подписала ролик певица.

Посмотреть откровенный клип Анны Седоковой на песню “Санта-Барбара“ можно здесь.

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Теги: Анна Седокова
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Источник: Ivona.bigmir.net

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