В эфире пост-шоу "Как выйти замуж" появятся участники проекта прошлых сезонов .

Остались ли вместе Никита Добрынин и Дарья: Роза Аль-Намри откроет правду о проекте "Холостяк" пресс-служба

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Уже 9 лет подряд романтическое реалити "Холостяк" на СТБ остается одним из самых популярных проектов на украинском телевидении. Каждую неделю программу смотрит 6 млн зрителей. Но помимо хороших отзывов создатели проекта и его участники получают и негативные комментарии. На самые популярные вопросы подписчиков в соцсетях гости студии Розы Аль-Намри ответят в пятницу в 20:00 в эфире пост-шоу "Как выйти замуж". Тема программы – "Вся правда про реалити".

Остались ли вместе Никита Добрынин и Дарья: Роза Аль-Намри откроет правду о проекте "Холостяк" пресс-служба

Поебедительница 9 сезона Даша пресс-служба

Участницы проекта признаются, какие комментарии задели их больше всего. Эксперты помогут разобраться, какую цель преследуют хейтеры, и как на них реагировать. А также гости и эксперты студии откровенно ответят на все острые вопросы: Правда ли, что девушки приходят на проект за пиаром? Можно ли влюбиться на камеру? Что прописано в контракте Холостяка? Запрещен ли секс на проекте?

Остались ли вместе Никита Добрынин и Дарья: Роза Аль-Намри откроет правду о проекте "Холостяк" пресс-служба

Остались ли вместе Никита Добрынин и Дарья: Роза Аль-Намри откроет правду о проекте "Холостяк" пресс-служба

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Традиционно, о том, как сложилась жизнь после проекта расскажут многочисленные гости студии. Среди них Иракли Макацария и Алена Лесик, Дмитрий Черкасов и Галина Присташ. А также подробностями жизни после реалити поделятся Анна Михненко, Марина Кищук, Наталия Мазур и Лиза Кузьминская. Кто строит успешную карьеру, кто нашел свою любовь, а кто наслаждается счастьем от рождения ребенка?

Финалистки 9 сезона Холостяка пресс-служба

Финалистка 9 сезона Лиля пресс-служба

И главное – в студии появится Никита Добрынин, а также его избранница Дарья Квиткова, которой он признался в финале, что влюблен. Остались ли они парой и есть любовь после проекта, узнаем уже в пятницу в 20:00 в эфире спецвыпуска пост-шоу «Как выйти замуж» на СТБ.

Ранее мы писали, что первый выпуск "Голос Дети-5" произвел фурор.