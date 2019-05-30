Накануне свадьбы: Алина Гросу призналась, что раздражает ее жениха

Исполнительница призналась, как будущий муж реагирует на ее публичный образ.

Совсем скоро популярная певица Алина Гросу выйдет замуж. В программе “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ артистка рассказала, как ее жених реагирует на публичный образ жизни своей возлюбленной.

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По словам Алины, вместе с любимым они уже 4 года. За это время Александр (имя жениха Алины) видел ее в разных образах и слышал о ней бесконечное количество сплетен, но любит он ее настоящую.

“Он никогда не пытался что-то во мне изменить. Очень мало в жизни я встречала людей, которые будут не просто говорить: “Вау, моя девушка поет“ или “Мою девушку все знают с детства“, а искренне поддержат творческого человека. Он был бы рад, если бы я не пела, но он и счастлив, что я пою. Иногда, правда, его подбешивает, когда кто-то лишний раз на меня посмотрит“, – призналась Алина Гросу.

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Отметим, ранее крестная Алины – певица Ирина Билык – в интервью “Ранку з Україною“ рассказала, где и когда пройдет свадьба и сколько платьев примерит невеста.

“Маленькая Алина Гросу уже выросла, она выходит замуж в июне. Свадьба состоится в Венеции, так что мы готовимся. Думаю, у Алины будет два или даже три платья в этот день, потому что ее родная тётя шьет свадебные платья. У тёти бизнес не только в Украине, но и за рубежом. Я, кстати, тоже буду на свадьбе Алины в очень красивом платье“, – призналась Ирина Билык в эфире канала “Украина“.

Напомним, ранее Алина Гросу впервые рассказала о знакомстве с будущим мужем.