Слава из "НеАнгелов" откровенно рассказала о своих пластических операциях

Артистка призналась, что увеличила себе грудь и изменила форму носа.

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34-летняя Слава Каминская - певица, участница группы “НеАнгелы“ уже несколько лет счастливо замужем за пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Услугами любимого пользуется и сама, об этом рассказала в передаче “Зірковий шлях“ на канале “Украина“.

“Первая пластическая операция была - грудь. Ну как, каждая женщина хочет чувствовать себя уверенной. Если чего-то не хватает для уверенности, а мне не хватало тогда объема, я говорю - где природа отдохнула, нам всегда поможет врач, - говорит Слава, которая переделала себе нос, и добавляет, что обращается и к специальным инъекциям, - раз в полгода ботулотоксин. Потому что у меня просто мимические морщины, настолько развита мимика, что я была бы сейчас похожа на шарпея, если бы этого не делала“.

А вкалывает ей инъекции бутолоксина родной супруг - известный пластический хирург - Эдгар Каминский.

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Свою идеальную форму Слава поддерживает физическими упражнениями в тренажерном зале. А недавно она открыла для себя новый метод похудения – интервальное голодание.

“Это когда ты ешь в течение или 6 или 8 часов ты ешь, все остальное время ты не ешь. У меня получается, допустим в 12 я ем до 6 вечера. Был вес 57 кг, и у меня не уходил абсолютно. Независимо от того, сколько часов я проводила в тренажерном зале. Я могла с утра до вечера ходить по беговым дорожкам, заниматься, плавать - и все равно. Форма, некая структура тела была, но килограммы лишние никуда не уходили. Сейчас у меня вес 53, 52,5 кг“, - делится звезда.

Напомним, ранее Слава из “НеАнгелов“ рассказала, как преодолела кризис в отношениях с мужем.