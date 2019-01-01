На Белых Ночах состоится встреча с участниками “Топ-модель по-украински”

Яся Крутова, Анна Троян, Егор Степаненко, Иван Кадило, Дмитрий Топоринський и Максим Осадчук примут участие в 7-й фестивале Белые Ночи.

14-15 июня на Арт-заводе Платформа оттанцует уже 7-й фестиваль Белые Ночи, где одними из участников станут герои шоу “Топ-модель по-украински”.

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Уже через 2 недели Арт-завод Платформа превратится в Версальский дворец – с пышными платьями, утонченными дамами, услужливыми лакеями и, главное, с танцами до утра от Matisse & Sadko, Reinier Zonneveld и Tube & Berger.

Для первой сотни людей, которые не забудут про дресс-код, обещают королевское угощение – коктейль в подарок от лучших барменов фестиваля. А как подобрать образ, с чего его составить и засиять – помогут участники шоу “Топ-модель по-украински” Яся Крутова, Анна Троян, Егор Степаненко, Иван Кадило, Дмитрий Топоринський и Максим Осадчук на страницах своего инстаграма.

Но это далеко не все. В специальной зоне фестиваля можно будет лично встретиться с этими участниками. Там вы сможете не только познакомится со звездами, узнать все подробности и сложности шоу, но и пообщаться, взять автограф и сфотографироваться.

Встреча с участниками “Топ-модель по-украински” пресс-служба

Обзавестись билетами можно на сайте фестиваля или выиграть их на страницах инстаграма “Топ-модель по-украински”.

Напомним, ранее эксперты “Топ-модели по-украински“ стали диджеями.