Слава Каминская призналась, что ходит к психотерапевту

Певица призналась, что страдает от нападок хейтеров в соцсети.

34-летняя Слава Каминская - певица, участница группы “НеАнгелы“ не скрывает, иногда, чтобы справиться с эмоциональным напряжением, нужна помощь специалиста. О том, что обращается к психотерапевту артистка рассказала в передаче “Зірковий шлях“ на канале “Украина“.

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Комплексы детства, обиды на отца и кризиса в семье женщина сейчас выговаривает в кресле своего психолога. Именно психотерапевт Славы уберегает ее от многих семейных неурядиц.

“Мы ходим лечить зубы, мы ходим лечить, когда у нас что-то болит. А душа тоже болит периодически. Иногда выговориться нужно не дома, потому что дома не всегда тебя поймут, потому что все могут прийти уставшие с работы, может назреть какой-то конфликт. Поэтому есть специально обученный человек, который меня слушает“, - делится Слава с каналом “Украина“.

Звезда также страдает от нападок хейтеров в соцсети. Здесь ее поддерживает любящий супруг Эдгар.

“Мне Эдгар говорит: “Что ты читаешь?“. А я прочитаю какой-то комментарий, этот человек сидит с закрытой анкетой, пишет какую-то ерунду, гадость откровенную. Ты артистка, ты должна это слушать. С какой радости? Я читаю, я даже поплакать иногда могу из-за хейтеров“, - делится солистка “НеАнгелов“ с “Зірковим шляхом“.

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И до слез может довести певицу не только чрезмерное упрямство и интерес хейтеров, но и абсолютное безразличие ее родного отца. Родители Славы развелись, когда она была еще ребенком.

“С папой мы общаемся крайне редко. У меня, например, папа за 4 года ни разу не видел Леонарда. У меня папа за 3 года ни разу не видел Лауру. И, мне кажется, что можно было выделить время и приехать. Он считает, что я должна приехать к нему с детьми. Но везти детей, нянь…сами понимаете, это сложно“, - говорит Слава.

На вопрос, что, возможно, отцу не позволяют его финансовые возможности приехать, купить подарки, звезда ответила следующее:

“Нет, у него с этим все нормально. Просто так. У него, допустим, в семье, в которой он живет, родился внук. Ну для меня это оскорбительно, например. Он выставляет постоянно фотографии, я это все вижу. Хотя своих внуков он ни разу не видел. Это тоже какая-то обида, это тоже мой какой-то комплекс, это тоже моя проблема с детства. С другой стороны, можно на это не обращать внимания, но меня это где-то задевает“, - говорит звезда.

Напомним, ранее Слава из “НеАнгелов“ рассказала, как преодолела кризис в отношениях с мужем.