"Мисс Украина 2019": названы первые претендентки на участие в конкурсе

Комитет "Мисс Украина" огласил первую 10-ку претенденток на участие в конкурсе.

Национальный комитет конкурса красоты “Мисс Украина“ завершает отборочный тур участниц и уже готов сообщить имена первых 10 претенденток на главную корону страны.

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По состоянию на май 2019 года комитетом конкурса было получено почти рекордное количество заявок на участие в конкурсе за все годы его существования, поэтому выбрать 50 лучших из них было нелегкой задачей.

“Сейчас мы готовы объявить имена первых 10 претенденток на участие в финале, а остальные 40 вы узнаете 4, 11, 18, 25 июня. - говорит директор конкурса Мисс Украина Виктория Киосе. - Кроме того у нас в планах сделать публичную презентацию 50-ки лучших в абсолютно новом формате. Мы хотим, чтобы на всех этапах конкурса была максимальная честность и прозрачность отборочного процесса, поэтому следите за нашими новостями“.

В каком именно формате будет проходить это знакомство с 50 самыми красивыми девушками страны комитет пока не говорит, но при этом гарантирует возможность всем СМИ присутствовать на ней.

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Итак, вашему вниманию первая десятка претенденток на участие в национальном конкурсе красоты “Мисс Украина 2019“:

ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЕНКО, 20 лет, рост 170 см, Днепропетровск.

Украинская актриса, модель. Сыграла одну из главных ролей в сериале “Школа“. В модельном бизнесе около 5 лет. Известный блоггер, 741 тыс. подписчиков в инстаграме.

1.Елизавета Василенко пресс-служба

ВАЛЕРИЯ НАПАЛКОВА, 20 лет, рост 171 см, Киев.

Студентка юридического факультета, в будущем планирует сделать карьеру государственного служащего. Ради конкурса за месяц похудела на 10 кг.

2.Валерия Напалкова пресс-служба

ПОЛИНА ФЕДИНА, 23 года, рост 176 см, Днепропетровск.

В модельном бизнесе около 5 лет, за время работы в сфере моделинга Полина выросла и вышла за рамки просто “модели“, теперь она сама является независимым буккером и скаутом.

3.Полина Федина пресс-служба

ЕЛЕНА-ЭВЕЛИНА ФИРУТ, 19 лет, рост 172 см, Львов.

Обладательница титулов «Мисс Львов 2019» и «Miss Planet 2018». Увлекается рисованием, фотографией и дизайном.

4.Елена-Эвелина Фирут пресс-служба

ДИАНА ШАБАС, 20 лет, рост 179 см, Нововолынск.

Одна из самых высоких претенденток на победу. С 15 лет в модельном бизнесе, за плечами не один международный контракт. 11 лет занималась спортивно- бальными танцами.

5.Диана Шабас пресс-служба

ГИРИЧ СОФИЯ, 20 лет, рост 174 см Запорожье.

Модель, снималась для таких журналов, как “Vogue”, Elle”. Имеет контракты с известными модельными агентствами в Польше, Италии, Чили, Дубай, Аргентине, Германии.

6.София Гирич пресс-служба

ИВАНОВА ЯНА, 19 лет, рост 175 см, Кривой Рог.

Уже более 3 лет Яна живет и учится в Польше, изучая туризм и ресторанный̆ бизнес. Успешная модель, ради карьеры похудела на 25 кг.

7.Яна Иванова пресс-служба

КРИСТИНА ГОРДИЕНКО, 18 лет, рост 170 см, Одесса.

Кристина профессионально занимается академическим вокалом, мечтает покорить большую сцену.

8.Кристина Гордиенко пресс-служба

АНАСТАСИЯ НИКИТЮК, 20 лет, рост 171 см, Киев.

Творческая натура, занимается актерским мастерством, танцует, изучает романские языки, в будущем планирует издать свой сборник стихов.

9.Анастасия Никитюк пресс-служба

ЛОМАГА МАРИЯ, 22 года, рост 170 см, Закарпатье.

Закончила университет внутренних дел в Харькове, мечтает быть ответственной за порядок в стране и носить форму красивой полицейской. На данный момент Мария получает второе высшее образование.

10.Мария Ломага пресс-служба

Напомним, ранее дисквалифицированная “Мисс Украина” Вероника Дидусенко рассказала о предстоящей свадьбе.