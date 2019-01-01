"Мисс Украина 2019": названы первые претендентки на участие в конкурсе
Национальный комитет конкурса красоты “Мисс Украина“ завершает отборочный тур участниц и уже готов сообщить имена первых 10 претенденток на главную корону страны.
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По состоянию на май 2019 года комитетом конкурса было получено почти рекордное количество заявок на участие в конкурсе за все годы его существования, поэтому выбрать 50 лучших из них было нелегкой задачей.
“Сейчас мы готовы объявить имена первых 10 претенденток на участие в финале, а остальные 40 вы узнаете 4, 11, 18, 25 июня. - говорит директор конкурса Мисс Украина Виктория Киосе. - Кроме того у нас в планах сделать публичную презентацию 50-ки лучших в абсолютно новом формате. Мы хотим, чтобы на всех этапах конкурса была максимальная честность и прозрачность отборочного процесса, поэтому следите за нашими новостями“.
В каком именно формате будет проходить это знакомство с 50 самыми красивыми девушками страны комитет пока не говорит, но при этом гарантирует возможность всем СМИ присутствовать на ней.
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Итак, вашему вниманию первая десятка претенденток на участие в национальном конкурсе красоты “Мисс Украина 2019“:
ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЕНКО, 20 лет, рост 170 см, Днепропетровск.
Украинская актриса, модель. Сыграла одну из главных ролей в сериале “Школа“. В модельном бизнесе около 5 лет. Известный блоггер, 741 тыс. подписчиков в инстаграме.
ВАЛЕРИЯ НАПАЛКОВА, 20 лет, рост 171 см, Киев.
Студентка юридического факультета, в будущем планирует сделать карьеру государственного служащего. Ради конкурса за месяц похудела на 10 кг.
ПОЛИНА ФЕДИНА, 23 года, рост 176 см, Днепропетровск.
В модельном бизнесе около 5 лет, за время работы в сфере моделинга Полина выросла и вышла за рамки просто “модели“, теперь она сама является независимым буккером и скаутом.
ЕЛЕНА-ЭВЕЛИНА ФИРУТ, 19 лет, рост 172 см, Львов.
Обладательница титулов «Мисс Львов 2019» и «Miss Planet 2018». Увлекается рисованием, фотографией и дизайном.
ДИАНА ШАБАС, 20 лет, рост 179 см, Нововолынск.
Одна из самых высоких претенденток на победу. С 15 лет в модельном бизнесе, за плечами не один международный контракт. 11 лет занималась спортивно- бальными танцами.
ГИРИЧ СОФИЯ, 20 лет, рост 174 см Запорожье.
Модель, снималась для таких журналов, как “Vogue”, Elle”. Имеет контракты с известными модельными агентствами в Польше, Италии, Чили, Дубай, Аргентине, Германии.
ИВАНОВА ЯНА, 19 лет, рост 175 см, Кривой Рог.
Уже более 3 лет Яна живет и учится в Польше, изучая туризм и ресторанный̆ бизнес. Успешная модель, ради карьеры похудела на 25 кг.
КРИСТИНА ГОРДИЕНКО, 18 лет, рост 170 см, Одесса.
Кристина профессионально занимается академическим вокалом, мечтает покорить большую сцену.
АНАСТАСИЯ НИКИТЮК, 20 лет, рост 171 см, Киев.
Творческая натура, занимается актерским мастерством, танцует, изучает романские языки, в будущем планирует издать свой сборник стихов.
ЛОМАГА МАРИЯ, 22 года, рост 170 см, Закарпатье.
Закончила университет внутренних дел в Харькове, мечтает быть ответственной за порядок в стране и носить форму красивой полицейской. На данный момент Мария получает второе высшее образование.
Напомним, ранее дисквалифицированная “Мисс Украина” Вероника Дидусенко рассказала о предстоящей свадьбе.
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