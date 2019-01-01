Слава из "НеАнгелов" рассказала, как преодолела кризис в отношениях с мужем

Певица рассказала, как ее ревность едва не разрушила брак.

34-летняя Слава Каминская - певица, участница группы “НеАнгелы“ уже несколько лет счастливо замужем за пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Но не все было идеально в отношениях пары, которая столкнулась с кризисом. Об этом артистка рассказала в передаче “Зірковий шлях“ на канале “Украина“.

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Именно ревность женщины, которая иногда перерастала в настоящие истерики, год назад едва не разрушили их с Эдгаром брак. Кризис в семейной жизни чуть не вызвал развод супругов Каминских. Год назад вся страна следила за этим конфликтом.

“Кризис бывает 3, 5, 7 и, по-моему, 12 лет. Вот, говорят, это как-то на гормональном уровне даже происходит. Ну мы же выросли в разных семьях. У нас разные характеры, Эдгар спокойный, я более вспыльчива. То, что для меня норма, для него не норма. То, что для меня ненормально абсолютно, он воспринимает это нормально. В каждой семье, мне кажется, в которой есть нолик, еще плюс в совместной жизни, у всех были какие-то такие ситуации“, - говорит певица.

Чтобы преодолеть семейный кризис, Славе пришлось отказаться от сольной карьеры. На вопрос, ревнует ли любимый к ее работе, Слава ответила следующее:

“Абсолютно нормально. Ну он никогда в жизни не покажет этого, он очень сдержанный. Я иногда могу включить истеричку. Ему это очень не нравится, конечно, но девочки такие девочки“, - говорит звезда.

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Сейчас Слава Каминская – добропорядочная супруга и мать двоих детей. А когда-то ее в шоу-бизнесе называли не иначе как “рыжеволосой бестией“ или «девушкой с перцем“. “Зірковому шляху“ певица рассказала, изменяла ли когда-то мужу.

“Ну, по-настоящему - понятно, что нет. И не планирую в принципе“, - делится звезда.

И в свое время Слава брала Эдгара в наступление, ведь он первый не проявит инициативы.

“Ну, потому что он такой. С ним по-другому никак. Он первый никогда не будет ... Сейчас я уже понимаю, что даже, если у нас какой-то конфликт, я всегда иду первой мириться, потому что знаю, что Эдгар никогда этого не сделает. Никогда. И я совершенно не жалею о том, что это сделала“, - делится Слава Каминская.

Напомним, ранее Слава Каминская взорвала Сеть снимком с Кончитой Вурст.