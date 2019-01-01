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"Антитела" выпустили собственную версию известной песни "Symphony"

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Украинская группа записала кавер на популярный хит британского коллектива Clean Bandit.
"Антитела" выпустили собственную версию известной песни "Symphony"
"Антитела" выпустили собственную версию известной песни "Symphony"
instagram.com/antytila_official

Известная украинская группа “Антитела“ выпустила клип на композицию “Symphony“. Презентация видео состоялась в среду, 29 мая, на официальном Youtube-канале коллектива.

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Новый трек “Антитела“ записали в сотрудничестве с британской группой “Clean Bandit“, которая является обладателем Грэмми.

Отметим, что представители “Clean Bandit“ сами предложили украинским музыкантам записать кавер-версию на трек “Symphony“.

Съемки видеоклипа на свежий трек проходили в Киеве, а постпродакшн осуществляла команда из HEADSHOT studio.

Clean Bandit - Symphony:

Антитила – Symphony / TBRG Open x Clean Bandit:

Напомним, ранее группа “Антитела“ выпустила клип на песню “Hello“.

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Теги: Антитела, Clean Bandit
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Источник: ivona.bigmir.net

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