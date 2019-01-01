"Антитела" выпустили собственную версию известной песни "Symphony"
Украинская группа записала кавер на популярный хит британского коллектива Clean Bandit.
Известная украинская группа “Антитела“ выпустила клип на композицию “Symphony“. Презентация видео состоялась в среду, 29 мая, на официальном Youtube-канале коллектива.
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Новый трек “Антитела“ записали в сотрудничестве с британской группой “Clean Bandit“, которая является обладателем Грэмми.
Отметим, что представители “Clean Bandit“ сами предложили украинским музыкантам записать кавер-версию на трек “Symphony“.
Съемки видеоклипа на свежий трек проходили в Киеве, а постпродакшн осуществляла команда из HEADSHOT studio.
Clean Bandit - Symphony:
Антитила – Symphony / TBRG Open x Clean Bandit:
Напомним, ранее группа “Антитела“ выпустила клип на песню “Hello“.
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