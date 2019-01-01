Секс-символ Украины призналась, что в детстве считала себя некрасивой.

"Была уверена, что я страшная": Даша Астафьева рассказала о своих комплексах instagram.com/da_astafieva

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева в программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Україна“, поделилась болезненными воспоминаниями из детства и рассказала, что помогло ей стать известной на всю страну.

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Сегодня Даша Астафьева – признанный секс-символ, но мало кто знает, что раньше артистка постоянно сомневалась в себе и считала себя некрасивой. Даша даже смирилась с мыслью, что так будет всегда.

“В детстве я была не очень красивой и вообще считала, что останусь такой навсегда. Помню, как пришла поступать в училище культуры абсолютно уверена, что я страшная. Мне казалось, что надо нарисовать зеленые тени, красные губы, надеть синие брюки и красную кофту, а без бигуди я вообще не выходила на улицу. Когда я пришла в учебное заведение, считала себя абсолютно ужасной, а меня почему-то всегда звали на роль красавицы. Пожалуй, признание окружающих сыграло решающую роль“, – рассказала Даша Астафьева в программе “Ранок з Україною“.

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

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Получив признание всей страны, Даша окончательно убедилась, что настоящая красота – это не внешняя оболочка, а то, что у тебя внутри.

“Некрасивых женщин не бывает! Все женщины и все люди рождаются красивыми! Люди становятся некрасивыми, пуская в душу злость и зависть-лягушку. Когда ты счастлив, тебе хочется хорошо выглядеть и радоваться мелочам, хочется, чтобы на тебя обращали внимание“, – прокомментировала певица в эфире канала “Україна“.

Напомним, ранее Даша Астафьева показала, как выглядела в детстве.