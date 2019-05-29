"А Я Є": группа MAD HEADS презентовала свой новый проект "УкраїнСКА"

В мир вышел дебютный сингл нового проекта группы MAD HEADS “УкраїнСКА” под названием “А Я Є”.

MAD HEADS “УкраїнСКА” – новый проект группы MAD HEADS созданный в сентябре 2018 года. Это народные и авторские песни в драйвовом формате СКА-панка. Идея этого проекта у музыкантов группы и их продюсера Оксаны Михайленко возникла очень давно, но воплощать ее в жизнь начали только в прошлом году, когда в группу пришел молодой и талантливый вокалист и композитор Михаил Безушко.

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В прошлом году Михаил Безушко тщательно следил за шоу “Голос Страны 8“, в котором принимала участие и победила молодая и талантливая вокалистка Алена Луценко. Михаила настолько поразил ее голос, что он решил найти певицу в социальных сетях и предложить ей сотрудничество. Так родилась первая авторская песня Алены Луценко “Над Україною“.

На сегодня это уже не единственная совместная работа музыкантов. Во время сотрудничества оказалось, что продюсер певицы Оксана Михайленко является по совместительству продюсером группы MAD HEADS и она ищет в новый проект коллектива вокалиста. Продюсера настолько поразил талант парня, что она предложила ему попробовать себя в качестве солиста нового проекта MAD HEADS “УкраїнСКА”. Певец пришел на репетицию к группе, спел несколько песен, после чего ни у музыкантов коллектива, ни у продюсера Оксаны Михайленко не осталось сомнений, что Михаил Безушко идеально подходит для MAD HEADS. Михаил Безушко обладает уникальным тембром голоса и огромной харизмой, которые не могут не очаровать и влюбить в творчество MAD HEADS.

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Первой ласточкой этого проекта стала солнечная и зажигательная композиция “А Я Є“. Своей легкостью и летним настроением она заставит танцевать и подпевать каждого. По словам автора композиции Михаила Безушко, эта песня была написана очень быстро и легко, именно такой и получилась “А Я Є“. Наверняка такой и должна быть настоящая летняя песня.

“Можно начать с того: “Что такое счастье?“. Для кого-то, это своего рода отсутствие проблем, негатива и тому подобное. Для кого-то счастье в материальных вещах, а кому-то достаточно того, чтобы рядом всегда был человек, который и ассоциируется с этим же словом “Счастье“. Думаю у многих была история неразделенной любви, по своему интересна по своему эмоциональное и у каждого свой финал. Некоторые могут считать, что их счастье уже в прошлом, кто-то думает, что оно еще не наступило и ждет его в будущем. На самом деле, по моему мнению, счастье в настоящем и только так! Ведь ничто не может произойти ни в будущем ни в прошлом, все может происходить только здесь и сейчас. Ведь прошлое это ничто иное как настоящее, которое уже прошло, а будущее - это настоящее, которое еще не наступило. Лови момент здесь и сейчас, не жди к счастью, оно уже у тебя, просто ты его не замечаешь. Радуйся простым вещам и потому, что сейчас происходит вокруг тебя именно сейчас. Именно это я хотел передать в песне “А Я Є“ “, - рассказывает вокалист группы MAD HEADS “УкраїнСКА” Михаил Безушко.

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