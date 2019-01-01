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"Санта-Барбара": Анна Седокова выпустила откровенный клип

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Экс-"ВИА Гра" сняла психологический триллер "Санта-Барбара".
"Санта-Барбара": Анна Седокова выпустила откровенный клип
"Санта-Барбара": Анна Седокова выпустила откровенный клип
instagram.com/annasedokova

Эпатажная украинская исполнительница Анна Седокова презентовала новый видеоклип на песню “Санта-Барбара“. Премьера ролика состоялась 29 мая на официальном Youtube-канале артистки.

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По сюжету видео семейные пары, которые давно дружат, собираются за круглым столом. На ужине появляется экстрасенс, которая с помощью магического шара раскрывает все самые тайные желания участников вечера. 

Отметим, что главные роли в клипе исполнили друзья Седоковой - генеральный директор РМГ Сергей Балдин, “Мисс Россия 2015“ София Никитчук, боец MMA Владимир Минеев, модель plus size Юлия Рыбакова, фотограф Даниил Величко. Роль экстрасенса досталась популярной блогерше Лилии Абрамовой.

Напомним, ранее Анна Седокова показала грудь крупным планом.

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Теги: Анна Седокова
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Источник: ivona.bigmir.net

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