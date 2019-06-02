Узнайте, где можно посмотреть второй выпуск вокального шоу "Голос. Діти-5".

"Голос. Діти-5": где и когда смотреть второй выпуск instagram.com/golos.dity

В воскресенье, 24 февраля, выйдет шестой выпуск вокального шоу “Голос. Діти-5“. Посмотреть онлайн можно будет на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

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В новом эфире зрители увидят еще один этап слепых прослушиваний. В 5 сезоне “Голосу. Діти-5“ за уникальные голоса борются тренеры шоу Джамала, Дзидзьо и участники группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Позитив.

В прошлом выпуске звездные тренеры набрали 11 участников. В команде Джамалы - два талантливых вокалиста. К команде группы “Время и Стекло“ присоединились четыре участника. А Дзидзьо собрал рекордное для первого эфира количество - в его команде пять маленьких артистов.

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Команда Нади Дорофеевой и Позитива: Таисия Скоморохова, Мария Магильная, Дарья Бугайчук, Саша Зазарашвили.

Команда Джамалы: Ярослав Политов, Максим Давидюк.

Команда Дзидзьо: Богдан Петровский, Максим Устянский, Юлия Карими, Ярослав Карпук и София Винник.

Смотреть анонс второго выпуска “Голос. Діти-5“:

Как прошел первый выпуск шоу “Голос. Діти-5“, можно посмотреть здесь.