Мишель Андраде стала другом детского фонда ЮНИСЕФ

Певица примет участия в съемках познавательных роликов и встретится с украинскими школьниками.

Популярная украинская исполнительница, которая имеет боливийское происхождение, Мишель Андраде поделилась с фанами новым достижением. На своей странице в Instagram девушка сообщила о сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

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Артистка подписала Меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросам гигиены менструального периода. Мишель примет участие в образовательной кампании для девочек. Звезда появится в серии познавательных роликов, а также встретиться с украинскими школьниками.

“Ребята! Спешу поделиться с вами очень важной новостью! Сегодня я стала другом ЮНИСЕФ по теме менструальной гигиены. Я рада возможности донести украинской молодежи, как правильно заботиться о своем здоровье и бороться с табу вокруг этой темы“, – сообщила Мишель Андраде.

Напомним, ранее Мишель Андраде продефилировала, насвистывая мелодию из “Убить Билла“.