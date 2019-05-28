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Мишель Андраде стала другом детского фонда ЮНИСЕФ

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Певица примет участия в съемках познавательных роликов и встретится с украинскими школьниками.
Мишель Андраде стала другом детского фонда ЮНИСЕФ
Мишель Андраде стала другом детского фонда ЮНИСЕФ
instagram.com/mishvirmish

Популярная украинская исполнительница, которая имеет боливийское происхождение, Мишель Андраде поделилась с фанами новым достижением. На своей странице в Instagram девушка сообщила о сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

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Артистка подписала Меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросам гигиены менструального периода. Мишель примет участие в образовательной кампании для девочек. Звезда появится в серии познавательных роликов, а также встретиться с украинскими школьниками.

“Ребята! Спешу поделиться с вами очень важной новостью! Сегодня я стала другом ЮНИСЕФ по теме менструальной гигиены. Я рада возможности донести украинской молодежи, как правильно заботиться о своем здоровье и бороться с табу вокруг этой темы“, – сообщила Мишель Андраде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💙🙏🏽 @unicef_ukraine

Допис, поширений 🇺🇦🇧🇴Michelle Andrádе (@mishvirmish)

Напомним, ранее Мишель Андраде продефилировала, насвистывая мелодию из “Убить Билла“.

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Теги: ЮНИСЕФ, Мишель Андраде
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  28.05.2019, 15:52
Оценка:  0
pусский
Подотру жопу ейной мордой, бля! Я пёрнул!
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