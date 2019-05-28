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День рождения Кайли Миноуг: ТОП-10 лучших хитов певицы

Комментариев: 3
Сегодня известной певице исполняется 53 года.
День рождения Кайли Миноуг: ТОП-10 лучших хитов певицы
День рождения Кайли Миноуг: ТОП-10 лучших хитов певицы
pinterest.com

Сегодня, 28 мая, популярная австралийская певица Кайли Миноуг отмечает 53-й день рождения.

Кайли стала стала известной в 1986 году благодаря роли в австралийской мыльной опере “Соседи“.

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Во время одного из благотворительных концертов “Соседей“ в Мельбурне будущая звезда исполнила композицию американской певицы Литл Ивы “The Loco-Motion“. После этого с молодой актрисой сразу же подписала контракт компания Mushroom Records.

Сейчас на счету певицы 14 студийных альбомов и больше 60 видеоклипов. Также в 2008 году Миноуг была награждена французским орденом Искусств и литературы  за неоценимый вклад во французскую культуру. В этом же году звезда получила орден Британской империи из рук принца Чарльза.

Ivona предлагает вспомнить 10 самых популярных песен именинницы.

  • Can´t Get You Out Of My Head

  • Slow

  • Red Blooded Woman

  • In Your Eyes

  • Confide In Me

  • Get Outta My Way

  • All the Lovers

  • On A Night Like This

  • In My Arms

  • Chocolate 

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Теги: Кайли Миноуг
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  28.05.2019, 15:38
Оценка:  0
pусский
Клон пусть бессильно пердит, а я вздрачну! Ебабельная бабка...
trgvm1    28.05.2019, 11:22
Оценка:  +1
trgvm1
хорошая певица а кацапам вы быдло были и будете
pусский  (аноним)  28.05.2019, 11:15
Оценка:  -1
pусский
По такому поводу я выпустил особо вонючие газы! С Днём рождения, сука! Гы-гы-гы!
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