День рождения Кайли Миноуг: ТОП-10 лучших хитов певицы
Сегодня, 28 мая, популярная австралийская певица Кайли Миноуг отмечает 53-й день рождения.
Кайли стала стала известной в 1986 году благодаря роли в австралийской мыльной опере “Соседи“.
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Во время одного из благотворительных концертов “Соседей“ в Мельбурне будущая звезда исполнила композицию американской певицы Литл Ивы “The Loco-Motion“. После этого с молодой актрисой сразу же подписала контракт компания Mushroom Records.
Сейчас на счету певицы 14 студийных альбомов и больше 60 видеоклипов. Также в 2008 году Миноуг была награждена французским орденом Искусств и литературы за неоценимый вклад во французскую культуру. В этом же году звезда получила орден Британской империи из рук принца Чарльза.
Ivona предлагает вспомнить 10 самых популярных песен именинницы.
- Can´t Get You Out Of My Head
- Slow
- Red Blooded Woman
- In Your Eyes
- Confide In Me
- Get Outta My Way
- All the Lovers
- On A Night Like This
- In My Arms
- Chocolate
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