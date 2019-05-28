День рождения Кайли Миноуг: ТОП-10 лучших хитов певицы

Сегодня известной певице исполняется 53 года.

Сегодня, 28 мая, популярная австралийская певица Кайли Миноуг отмечает 53-й день рождения.

Кайли стала стала известной в 1986 году благодаря роли в австралийской мыльной опере “Соседи“.

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Во время одного из благотворительных концертов “Соседей“ в Мельбурне будущая звезда исполнила композицию американской певицы Литл Ивы “The Loco-Motion“. После этого с молодой актрисой сразу же подписала контракт компания Mushroom Records.

Сейчас на счету певицы 14 студийных альбомов и больше 60 видеоклипов. Также в 2008 году Миноуг была награждена французским орденом Искусств и литературы за неоценимый вклад во французскую культуру. В этом же году звезда получила орден Британской империи из рук принца Чарльза.

Ivona предлагает вспомнить 10 самых популярных песен именинницы.

Can´t Get You Out Of My Head

Slow

Red Blooded Woman

In Your Eyes

Confide In Me

Get Outta My Way

All the Lovers

On A Night Like This

In My Arms

Chocolate

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