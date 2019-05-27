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Мистический DJ: Саня Дымов снялся в клипе певицы NAVKA

Комментариев: 1
Саня сыграл сам себя - диджея в ярком образе от стилиста Кирилла Савченко.

Мистический DJ: Саня Дымов снялся в клипе певицы NAVKA
Мистический DJ: Саня Дымов снялся в клипе певицы NAVKA
пресс-служба

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Украинский диджей, теле- и радиоведущий Саня Дымов снялся в клипе певицы NAVKA. Саня сыграл сам себя, т.е диджея, в видеоверсии песни "Ціп-Ціп". Режиссёром видео стал Иоанн Зенков, а продюсированием занимались сама Марина Тимофийчук aka Navka, а также Сергей Сичевский.

пресс-служба

В видео Дымов предстал в ярком образе от стилиста Кирилла Савченко. Под светом неоновых софитов глаза диджея стали белыми, а неоновые "браслеты" на руках дополнили эффект мистики в концепции всего клипа.

Видео вышло необычным и ярким.

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Напомним, ранее Саня Дымов снялся в промо-видео для YouTube-Music вместе с группой Время и Стекло, а также снялся в фильме "Пригоди S Миколая". Сейчас Дымов активно гастролирует по Украине и за ее пределами, выпускает успешные ремиксы в коллаборации с DJ Shnaps, работает в эфире модной радиостанции NRJ, а также ведет программу "Київський ранок" на Центральном канале.

пресс-служба

Ранее мы писали, что скандальные ANNA MARIA презентовали клип на песню My road.
 

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Теги: Саня Дымов, Navka, премьера клипа
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  27.05.2019, 17:14
Оценка:  0
pусский
Саня, ты долбоёб! Гы-гы-гы, до чего богата украинская земля всевозможными уёбищами, в России просто диву даются!
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